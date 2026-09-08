Morata, Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının perde arkasını ve De la Fuente'nin kararını kabullenmesinin sırrını anlatıyor

Álvaro Morata, İkinci İspanya Ligi'nde mücadele eden rakip takım Leganés'e yaptığı son transferin ardından, teknik direktör Luis de la Fuente'nin kendisini 2026 Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya Millî Takımı'nın kadrosuna çağırmama kararı hakkında ilk kez konuştu.

İspanyol golcü, "El Larguero" programına bir röportaj verdi. Röportajın ana ekseni ise "La Roja"nın, kendisinin son EURO 2024 kupasını birlikte kazandığı takım arkadaşları eliyle Dünya Kupası'nı kazanması oldu. Bu tarihi başarıda yer alamamasına dair herhangi bir kırgınlık hissi göstermek bir yana, eski Real Madrid, Milan ve Juventus forveti, millî takım teknik direktörünün kararlarını tamamen anlayışla karşıladığını vurguladı.

Morata, "ESPN" sitesinin aktardığına göre sözlerine şöyle başladı: "Dünya Kupası'nda yer almayı çok istiyordum. Ama sanki bu zaferin bir parçasıymışım gibi New York'a gittim, çünkü uluslararası kariyerine benimle birlikte başlayan pek çok oyuncu gördüm. Yıl farklı olsaydı ne olurdu diye düşünebilirsin, ama bunun bir faydası yok."

33 yaşındaki golcü şunları ekledi: "Hepimiz insanız ve sonuçta içinde kadroya çağrılmayı uman bir yön hep kalıyor, umut daima var. Gruba katkı sağlayabileceğime ve iyi bir dinamik oluşturabileceğime inanıyorum, ama teknik direktör için işler benim yokluğumda daha kolaydı. Dünya Kupası'nın başladığını ve herkesin 'ben orada ne yapıyorum' diye sorduğunu bir düşün; bu gürültüden kaçınmak daha iyiydi."

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Morata, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen turnuvada takım arkadaşlarının ortaya koyduğu seviyeden duyduğu mutluluğu dile getirdi: "Borja Iglesias ve diğer forvetler de orada olmayı hak ediyordu. Mikel Oyarzabal'ın seviyesinden hep söz ettim, tıpkı Ferran Torres gibi; kendi atmayı çok istediğim golü o attı ve onun adına çok mutlu oldum."

Morata ayrıca, turnuva öncesi teknik direktörü De la Fuente'nin kendisine kadro dışı bırakma kararını bildirdiği anla ilgili şaka yaparak şunları söyledi: "Sanırım bu, ilk kadronun açıklanmasından bile önceydi. Ona tamamen anlayışla karşıladığımı ve dünyadaki tüm başarıları dilediğimi söyledim. Tek bir şey var, o da bana verdiği sözü tutmaması; çünkü turnuvayı kazanırsa elinde kupayla bir ata binip çıkacağını söylemişti, ama bunu yapmak için hâlâ vakti var."

Morata, yeni sezonda Leganés'e katılma kararına dair kendi değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden kulüplerin tekliflerini reddettiğini vurguladı: "Kendimi bu şekilde eğlendireli çok uzun zaman olmuştu. 20 ya da 30 gol atmak hayatımı değiştirmezdi, ama bu takımla İspanya Ligi'ne çıkışı başarmak bunu yapabilir."