Montpellier'den Junior Sambia koronavirüs yüzünden yoğun bakıma alındı

Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'nin genç oyuncusu Junior Sambia'nın koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.

resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak, bir oyuncusunun koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını açıkladı. Fransız basınındaysa kulübün ismini vermediği bu oyuncunun 23 yaşındaki Junior Sambia olduğu belirtildi.

L’Equipe’ in haberine göre; dün öğlen saatlerinde koronavirüs semptomları gösteren Sambia hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

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Solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan genç futbolcunun hafta başından beri tedavi gördüğü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtildi.

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Sambia’nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırsa, ’de virüse yakalanan ilk oyuncu olacak.

Kariyerine Niort altyapısında başlayan Sambia, 2017 yılında Montpellier’ye transfer olmuştu. Bu sezon 22 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti.