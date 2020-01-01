Transfer

ÖZEL | Montpellier, Loris Karius ile ilgileniyor

Son güncelleme
Yorum()
Loris Karius Besiktas 19092019
AA
Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Liverpool'a dönen Alman kalecinin yeni durağı Fransa olabilir.
Beşiktaş'taki alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve siyah-beyazlılar'ı FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Loris Karius hakkında gündeme yeni bir transfer iddiası geldi.

Goal'ün Liverpool muhabiri Neil Jones'un haberine göre, Ligue 1 kulüplerinden Montpellier, bonservisi iki yıl daha Liverpool'un elinde bulunan 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor. Henüz Merseyside ekibine resmi bir teklif gelmezken, Liverpool ise Karius için 6 milyon sterlin talep ediyor.

2018 yazında 8 milyon euro'luk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti.

Kapat