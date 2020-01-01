Montolivo: "Çalhanoğlu, Milano Derbisi'nde kilit rol oynayacak"

Milan'ın eski orta saha oyuncusu Riccardo Montolivo, Cumartesi günü oynanacak derbi maç hakkında konuştu.

'ın eski futbolcularından Riccardo Montolivo, Cumartesi günü oynanacak Milano Derbisi'nde Hakan Çalhanoğlu'nun kilit rol oynayacağını savundu.

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Montolivo, Milan'ın ezeli rakibi karşısındaki 4 maçlık galibiyet hasretine son vereceğini iddia ederken, "Maçtaki kilit oyuncunun Hakan Çalhanoğlu olacağını düşünüyorum. Sonunda kanatta değil gerçek pozisyonunda, yani orta sahada oynuyor. Cumartesi günü onun performansı Milan adına belirleyici olacaktır. Milan'ın 2-0 kazanacağını, golleri de Hakan Çalhanoğlu ile Zlatan Ibrahimovic'in atacağını hissediyorum." diye konuştu.

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Montolivo ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Milan'ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın da maçın kaderini etkileyecek isimlerden biri olacağını sözlerine ekledi.

Daha fazla takım

Milan'ın her iki oyuncuyla da sözleşme yenilemek istemesiyle ilgili de konuşan Montolivo, "Donnarumma ve Hakan'la yapılan görüşmeler karmaşık olacaktır. Ama şu bir gerçek ki, Milan onlar olmadan büyük güç kaybeder." dedi.