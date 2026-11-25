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Asya Şampiyonlar Ligi'nde Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'i, iki gollük üstünlüğünü koruyamadı ve berabere kaldı (Inter'in Serie A'da Bergamo'da Atalanta karşısında yaptığı gibi). Özbekistan'da Neftchi Fargona deplasmanında Watkins ve Martinelli'nin golleriyle öne geçen Al-Hilal, Ismoilov'un golü ve Akcicek'in kendi kalesine attığı golle beraberliğe razı oldu.

Aynı turnuvada bir başka Suudi Arabistan takımı olan Al-Nassr, İtalyan savunmacı Alessio Romagnoli'nin forma giydiği Katar ekibi Al Sadd'ı evinde 2-1 yendi. Goller, Portekizli Cristiano Ronaldo ile röveşata yapan vatandaşı Joao Felix'ten geldi.

CR7, penaltıdan attığı golle perdeyi açtı ve profesyonel kariyerindeki gol sayısını 987'ye çıkararak 1.000 gol hedefine 13 gol daha yaklaştı. Ardından attığı ikinci gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, eski Brezilyalı forvet Romario'ya şunları söyledi: "Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun millî takım kariyerine onurlu bir son hazırlamalı. Layık olduğu şekilde veda edebilmesi için iki taraf da çaba göstermeli. Böylesine kötü bitemez. Portekiz ve gelecek nesiller için çok önemliydi. Olağanüstü bir futbolcu, bu durum mutlaka çözülmeli. Vatandaşlarının sevgisini hissedebileceği bir kutlamayı hak ediyor. Böylesine uzun ve başarılarla dolu bir kariyer, yalnızca bir anlaşmazlık üzerinden değerlendirilemez. Aynısı Maldini ve Messi gibi diğer efsane oyuncular için de geçerli".

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Milan'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Çocukken yıldızlarla dolu Milan'ı tutardım, Marco van Basten'e hayrandım. Silvio Berlusconi bir beyefendiydi ama sık sık işlere karışıp kararları yönlendirmek isterdi. Altın Top sahibi oyunculardan oluşan bir takıma alışkındı, bizdeyse böyle bir oyuncu yoktu. Şakayla karışık, bana bir tane alırsa benim de hücum futbolu oynatacağımı söylerdim".

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"Bir sonraki yaz, yönetici Fassone'nin her transferden sonra söylediği gibi, 'resmî işlerin' yazıydı: Bonucci ve Calhanoglu geldi ama sonuçlar gelmedi. Ne ters gitti? O ifadeyi bile hatırlamıyordum. Bana somut mesajlardan çok reklam sloganları gibi geliyordu. Önceki yıl İtalya Süper Kupası'nı Juventus'u penaltılarla yenerek kazanmıştık".



"Sonraki sezon büyük bir karmaşa yaşandı: Kulübün el değiştirmesi, çok sayıda yeni oyuncu ve transferlerde genel bir kaos. Kararlar her zaman birlikte alınmıyordu, çoğu zaman bana danışılmıyordu bile. Forvet alma zamanı geldiğinde bütçemizin tükendiğini öğrendim. Oysa takviye yapmamız gereken mevkilerden biri buydu. Kalinic'i 15 milyon avroya aldık, daha fazlasını yapmak zordu".

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"Yine de Cristiano Ronaldo'nun adı geçiyordu, öyle mi? Buna hiç inanmadım, bana fantezi futbol gibi geliyordu".