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Vincenzo Montella önce futbolcu, ardından teknik direktör olarak sürdürdüğü kariyerini anlattı.

Türkiye'nin eski millî takım teknik direktörü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "2002'de Lazio'ya attığım dört golden beri Roma formasıyla kimse bir maçta dört gol atmamış mıydı? Bence Malen beş gol bile atabilir, çok güçlü bir oyuncu ve Roma iyi oynayıp sahada keyif alıyor. Tabii ben o golleri bir derbide, beni Nesta marke ederken atmıştım. Biraz farklı bir ağırlıkları var. Bunun dışında Hollandalı oyuncunun ligin gol kralı olacağını düşünüyorum. Böyle devam ederse 30 veya daha fazla gol atabilir. Gasperini, Serie A şampiyonluğu için sonuna kadar mücadele edebilir, sonuna kadar orada kalmalıyım, sonrası belli olmaz."

"Roma formasıyla en güzel anım mı? Juventus'a attığım gol: 2-0 gerideydik, ikinci yarıda oyuna girdim ve beraberlik golünü attım. Bir de şampiyonluk kutlaması var. Parma maçından sonraki akşam evimde bir yemek verdik. Capello davetli değildi ama yine de geldi. Kapıyı ona ben açsaydım önce binanın etrafında birkaç tur attırırdım. Çalkantılı bir ilişkimiz oldu, sanırım ona bir özür borçluyum. Pek çok kez profesyonelce davranmadım ve bundan pişmanım."

"Kariyerimin en kötü anısı mı? İtalya'nın Fransa'ya kaybettiği Euro 2000 finali: Galibiyete saniyeler kalmıştı, o yara hâlâ acıyor."

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"Cassano mu? Onunla soyunma odasında şakaların ardı arkası kesilmezdi. Bir keresinde ateşi varmış gibi yaptıktan sonra bir doktoru iç çamaşırlarıyla terasta kilitli bıraktı. Yapmadığı şey kalmazdı. Önce takım, sonra oda arkadaşımdı; ardından teknik direktörlüğünü de yaptım."

"Balotelli mi? Ne düşünülürse düşünülsün Mario iyi bir insandır. Ama onun da güçlü bir karakteri var. Adana'da birlikte çalıştık ve aramızda bazı sürtüşmeler oldu. İkinci yıl geri dönüp dönmemesi gerektiğini sormak için beni aradı, ben de ona evde kalmasını söyledim."