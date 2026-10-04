Montella: "Ben mi tehlikede miyim? Mantıksız eleştiriler canımı yakıyor ve onları kabul etmiyorum"

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında İtalya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, 5 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.





Basın toplantısında söyledikleri şöyle:









Uluslar Ligi'nde umduğunuz sonuçları alamıyorsunuz, sizce bu durum bu Milli Takım'ın sınırlarını mı gösteriyor?

"Kazanmak, rekabet etmek ve bu seviyede de kendimizi sınamak istiyoruz. Üç maçın büyük bölümünde oyunun içinde kaldık ve İtalya maçı dışında, bazı bölümlerde skor dengedeydi. Motivasyonumuz yüksek, kendimizi sınamak konusunda istekliyiz ve sonuç almak istiyoruz çünkü başa baş oynamak yeterli değil."





Güler olmadan nasıl bir Türkiye izleyeceğiz?

"Güler olmayacak, tıpkı Çalhanoğlu ve Yıldız gibi. Onların hepsi, kendi kulüplerinde oldukları gibi bizim için de çok önemli oyuncular. Ancak bu aynı zamanda yeni oyuncuları sahada görmek ve onları değerlendirmek için bir fırsat. Eksiklere rağmen rekabetçi olacağımıza inanıyorum ve galibiyet almaya çalışacağız."





Şu anda bir numaralı halk düşmanı gibi görünüyorsunuz, oysa Dünya Kupası'ndan önce herkes size hayrandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

"Futbolun dinamiklerini biliyorum, buna alışığım ve kabul ediyorum. Kabul edemediğim şey ise mantıksız eleştiriler. Yapıcı bulduklarımı ise takdir ediyorum. Tarihimizde ilk kez Uluslar Ligi A'da mücadele ediyoruz ve Türkiye'yi bu hedefe taşıyan tek teknik direktör benim. Fransa'ya karşı olduğu gibi ya da İtalya'ya karşı ikinci yarıda olduğu gibi rekabetçi maçlar oynamak isterdik ama gol atmakta zorlanıyoruz. Belçika karşısında rakip ceza sahasına 42 kez girdik ve ben daha fazlasını ne yapabileceğimi kendime sordum. Eleştiriler beni yaralıyor: Birkaç gün önce bana Türkiye Serie C'sinde neredeyse 100 gol atan bir forvet tanıyıp tanımadığım soruldu, sonra 32 yaşında olduğunu öğrendim. Geleceğe yatırım yapılabilecek bir oyuncu olsaydı onu değerlendirirdim ama bu mantıksız eleştiriler beni incitiyor."