Mönchengladbach Denis Zakaria transferi için Barcelona'ya açık kapı bıraktı

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl aralarında Barcelona ve Roma da dahil olmak üzere birçok büyük Avrupa kulübünün radarında yer alan yıldız oyuncuları Denis Zakaria'nın takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Alman basınından Bild'e konuşan Eberl, transferde oyuncunun tercihinin belirleyici olacağını söyledi.

Eberl ne söyledi?

Bu sezon forma giydiği 11 maça iki gol ve bir asist sığdıran İsviçreli oyuncu teknik direktör Adi Hütter'in vazgeçilmezi olsa da oyuncunun sezon sonunda bitecek kontratını yenilememesi kulüpteki geleceğini soru işareti haline getirmişti:

"Eğer o veya başka bir oyuncu bize ayrılmak istediğini söylerse gerekli adımları atacağız. Sezonun ikinci yarısında Zakaria ile daha iyi olup olmayacağımızı tartışmamız gerekecek. Kalmasını istiyoruz ama neler olacağını göreceğiz."

1 Ocak'ta imzalayabilir

1 Ocak'tan itibaren 2022-2023 sezonu ve sonrası için istediği takıma imza atabilecek olan Zakaria'nın bonservis bedeli yaklaşık 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alman ekibinin bu denli değerli bir oyuncuyu birkaç ay sonra bedelsiz kaybetmeme adına ara transfer döneminde gelecek herhangi bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Barcelona ve Roma'nın yanı sıra Juventus'un da durumunu yakından takip ettiği Zakaria defansif orta saha mevkisinde görev yapıyor.

Alman ekibine 2017-2018 sezonu başında İsviçre ekibi Young Boys'tan transfer olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, EURO 2020'de İsviçre formasıyla iki maçta forma giymişti.

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