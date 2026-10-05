79 maçta 2,03 puan ortalaması yakalayan Kovac, Dortmund'da mükemmel bir karne ortaya koyuyor. Geçen sezonu da açık ara ikinci sırada tamamlayan ve Bundesliga'nın en iyi savunmasına sahip olan Borussia, şu anda dört hafta sonunda puan kaybı yaşamadan zirvede yer alıyor.

Kovac'ın çalışma tarzı yıllar içinde elbette gelişti, ancak oyun anlayışının temeli Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Wolfsburg ya da Monaco'daki farklı görevlerinde hep aynı kaldı: 54 yaşındaki teknik adam, sahadaki tüm oyunculardan savunma disiplini ve yüksek koşu isteği talep ediyor.

Bunu en iyi bilen isimlerden biri de Lukas Hradecky. Kaleci, 2015 ile 2018 arasında Kovac yönetiminde toplam 90 resmi maça çıktığı ve sekiz yıl önce Hırvat çalıştırıcıyla DFB-Pokal şampiyonluğu yaşadığı Frankfurt günlerini hatırladı.

"Ben gerçekten kondisyon bisikletinin hayranı değilim ama fiziksel olarak nasıl geliştiğimizi kısa sürede fark ettik" diyen Hradecky, Kovac'ın ilk dönemine değindi. "Dayanıklılık onun için en başından beri en büyük konulardan biriydi. Bunu da sahada maçlarda doğrudan görüyordunuz."

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"Bu tesadüf değil": Lukas Hradecky, BVB teknik direktörü Niko Kovac'ı övdü

Bugün Kovac'ın eski kulübü Monaco'da forma giyen Finlandiyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Savunmanın istikrara kavuşması onun için çok önemliydi, bu konuda da birkaç hafta sonra belirgin şekilde daha iyi hale geldik. Dortmund'un şu anda en az gol yiyen kulüpler arasında yer alması şaşırtıcı değil. Bunu gerçekten onun her kulübünde görüyorsunuz, Monaco'da da konu onunla ilgili olduğunda bugün hâlâ bundan söz ediliyor. Bu tesadüf değil. O, maçları tam olarak bunun kazandırdığını bilecek kadar zeki."

Hradecky ayrıca Kovac'ın takıma hitabını da övdü, ancak oyuncular açısından onun yoluna katılmanın alternatifsiz olduğunu da vurguladı. 36 yaşındaki oyuncu, "Motive edici yönü, bir takımı ve kulübü peşinden sürükleme becerisi, Frankfurt'ta da en büyük gücü buydu" dedi. "Şunu söyledi: Benim size söylediğim gibi yaparsanız ve beni takip ederseniz ligde kalırız. Sonunda da haklı çıktı."

Kovac, Hessen ekibinin başına 2016 Mart ayının başında 16. sıradayken geçmiş ve kalan maçlarda 12 puan toplamıştı. Frankfurt 16. sırada kaldı ancak Bundesliga'dan düşmedi; bunu da 1. FC Nürnberg deplasmanındaki baraj maçında alınan duygusal 1-0'lık galibiyet sayesinde başardı. Sonraki yıllarda takım 11. ve 8. sıralarda yer aldı ve böylece Eintracht'ın yakın geçmişte büyük başarılara, zirve noktası 2022'deki Avrupa Ligi zaferi olmak üzere, ulaşmasını sağlayan gelişimin fitilini ateşledi.

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Niko Kovac'ın son olarak antropologlarla görüştüğü öne sürüldü

Bir dönem Eintracht'ta sportif direktör olarak görev yapan Bobic de Kovac'ın disiplin ve rahatlığı bir araya getiren takım yönetimini övdü. kicker'a göre bugünün BVB teknik direktörü, son olarak "kendi inisiyatifiyle" antropologlarla bir araya geldi; amacı, oyunculara mesajlarını kültürel kökenlerine uygun farklı yollarla aktarabilmekti.

Bugün Legia Varşova'da sportif direktör olan Bobic, "Beni etkileyen şey, onun sürekli yeni yollar denemesi, araştırması ve ilham almasıydı" dedi. "O dönemde Frankfurt'ta beslenme uzmanlarını ekibe dahil ettiğini ve yemek düzenini değiştirdiğini hatırlıyorum. Bu neredeyse fazla bile olmuştu; sonunda oyunculara sanki sadece ot veriliyor, et hiç verilmiyordu, bu da David Abraham gibi bir Arjantinliyi biraz agresifleştirmişti" (gülüyor).

BVB'nin bu sezondaki mevcut başarısının ne kadar kalıcı olduğu konusunda Kovac, önümüzdeki haftalarda ilk yanıtlarını alacak. Sadece ekim ayında yedi maç programda yer alıyor; bunların ilki de gelecek cuma akşamı Bundesliga'nın 5. haftasında Werder Bremen'e karşı oynanacak iç saha maçı.

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları