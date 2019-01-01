Monaco - PSG maçı aşırı yağış nedeniyle ertelendi

Fransa'daki kötü hava koşulları, Ligue 1'de haftanın maçının ertelenmesine neden oldu.

'de bu gece 23.00'te oynanması planlanan - PSG mücadelesi, 'da Alpes-Maritimes bölgesinde devam eden aşırı yağış nedeniyle ertelendi.

Karşılaşma öncesi kentte hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilmiş ve mecbur olunmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunulmuştu.

Fransa'da haftanın maçı olarak görülen ve aşırı ağış nedeniyle ertelenen kritik karşılaşma öncesi PSG 33 puanla lider konumda bulunurken, Monaco ise topladığı 19 puanla 14. sırada yer alıyordu.