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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty

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Monaco, Pogba'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı, oyuncudan ilk yorum geldi

Transfers
P. Pogba
Le Havre - AS Monaco
Le Havre
AS Monaco
1. Lig
Fransa

Fransız yıldızın geleceği belirsiz

Fransız kulübü Monaco, bugün çarşamba günü, sözleşmesi 2027 yazına kadar uzandığı halde, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba ile olan sözleşmesini yeni sezon başlamadan önce iki tarafın karşılıklı rızasıyla feshettiğini açıkladı.

Monaco, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Pogba'nın katılımı sırasında geçen sezon hazırlık döneminde belirlenen hedeflerin yalnızca kısmen gerçekleştiğini iki tarafın da görmesinin ardından, kulüp ve oyuncunun sözleşmeyi sona erdirmek için ortak bir karara vardığını açıkladı.

Kulüp, 2018 Dünya Kupası şampiyonu Pogba'ya teşekkür ederek, takımda bulunduğu süre boyunca profesyonelliğini ve bağlılığını övdü; oyuncunun üstün bir zihniyet ve büyük bir kararlılık sergilediğini, uzun bir aradan sonra en üst düzeyde yeniden forma giymeyi başardığını ve deneyimlerini genç oyunculara aktararak soyunma odasında da önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Pogba ise kulüp yönetimine, takım arkadaşlarına ve taraftarlara bir veda mesajı göndererek şöyle konuştu: "Kulüp başkanına ve yönetime, takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekiplerin tüm üyelerine ve bana inanan her taraftara teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü ve Monaco Prensliği'ni temsil etmek harika bir deneyimdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Monaco harika bir kulüp ve istediğim sayıda maça çıkamamış olsam da, formasını giyme fırsatı için her zaman minnettar kalacağım."

1. Lig
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Monaco'nun İcra Kurulu Başkanı Thiago Scuro da Pogba ile yapılan sözleşmenin iddialı bir meydan okuma olduğunu belirterek, sonun kulübün umduğu gibi olmadığını, ancak bunun oyuncunun sahalara dönüşünün değerini ve takım içindeki, özellikle deneyimleriyle genç oyunculara verdiği destekteki olumlu etkisini azaltmadığını ifade etti ve ona gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

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