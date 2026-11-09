AS Monaco orta saha oyuncusu Mamadou Coulibaly, pazar günü Le Mans ile 1-1 berabere kaldıkları Ligue 1 maçında boğaz kesme hareketi yaptığı için Fransız futbol yetkililerinin disiplin yaptırımıyla karşı karşıya. 22 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda takımının ilk golünü attıktan sonra bu tartışmalı gol sevincini sergiledi. Takım arkadaşı Paris Brunner da aynı hareket nedeniyle eylülde men cezası almıştı.

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Orta saha oyuncusu tartışmalı gol sevincini tekrarladı

Coulibaly, Stade Marie-Marvingt'ta 40. dakikada dizlerinin üzerinde kayıp aynı hareketi yapınca Profesyonel Futbol Ligi (LFP) disiplin kurulundan ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Ev sahibi ekibin kalecisi Nicolas Kocik'i baskıyla topu kötü kontrol etmeye zorlayan altyapı mezunu, boş kaleye yaptığı dokunuşla bu sezon en üst ligdeki ilk, Ligue 1 kariyerindeki toplam dördüncü golünü attı. Ancak sonradan oyuna giren Erwan Colas, yeni yükselen Le Mans adına 90. dakikada kornerden gelen topla beraberlik golünü buldu.

Devre arasındaki açıklama, Eylül ayındaki cezanın ardından geldi

Coulibaly, sevincini ev sahibi taraftarlara değil, deplasmana gelen 700 Monaco taraftarına yöneltip son düdüğün ardından özür dilese de devre arasında yaptığı açıklamada bu hareketin “bunu yapmamı söyleyen bir arkadaşıma ithaf” olduğunu belirtti.

Buna rağmen LFP, 20 yaşındaki takım arkadaşı Brunner'a Eylül ayında Strasbourg karşısında aynı hareketi yaptığı için, ikisi zorunlu olmak üzere dört maç men cezası verdi. Oysa forvet oyuncusu daha sonra özür dilemiş ve saygısızlık etmek istemediğini vurgulamıştı. O dönemde Brunner'ı savunurken kulübün olayı ciddiye aldığını ve tekrarlanmamasını umduğunu belirten teknik direktör Filipe Luis'in şimdi Coulibaly ile görüşmesi bekleniyor.

Son dakikadaki beraberlik golü, rotasyona giden konuk ekibin galibiyetini engelledi

Mayıs 2013'te aldığı 2-1'lik galibiyetle Ligue 2 şampiyonluğunu garantilemesinden bu yana Le Mans ile ilk kez karşılaşan Luis, perşembe günü Nordsjaelland karşısında alınan 2-0'lık Konferans Ligi galibiyetinin ardından kadroda yedi değişiklik yaptı. Coulibaly'nin Monaco kariyerindeki beşinci, bu sezon tüm kulvarlardaki ikinci golünden önce Louis Mafouta'nın beşinci dakikada attığı gol, Dame Gueye'nin geriye çıkardığı top oyun alanı dışına çıktığı için geçersiz sayıldı. Matthis Abline ve Gueye'nin golleri de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

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Colas'ın son anlarda attığı gole kadar kaleciler Lukas Hradecky ve Kocik, yaptıkları kurtarışlarla Lucas Buades, Lamine Camara, Gueye ve Vanderson'a gol izni vermedi.

Aranın ardından sıradaki rakip Auxerre

Pazar günkü beraberlik, Monaco'yu Ligue 1 puan tablosunda geçici olarak yedinci sıraya taşıdı ve takım kasım ayındaki millî araya bu konumda girdi. Coulibaly, LFP'nin kendisine birden fazla maçlık men cezası verip vermeyeceğini öğrenmeyi beklerken Luis, son anlarda kaybedilen iki puanın ardından iki haftalık arayı takımını toparlamak için kullanacak. Lig maçları 21 Kasım Cumartesi günü yeniden başladığında Monaco, Stade Louis-II'de Auxerre'i ağırlayacak.