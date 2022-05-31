Fransız futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşan takım Real Madrid oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde destansı bir sezonun ardından PSG, Chelsea, Manchester City ve Liverpool'u geçerek kupaya uzanan Real Madrid, yaz transfer döneminin en önemli hamlelerinden birini yaptı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre İspanyol ekibi Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni'yi kadroya katma yolunda oldukça önemli bir aşama kaydetti.

Real Madrid'e transfer olabilmek için Liverpool ve PSG'den gelen teklifleri reddeden Tchouameni'nin önümüzdeki birkaç saat içerisinde resmen Real Madrid oyuncusu olması bekleniyor. Tchouameni Real Madrid'e katılma kararını haftalar öncesinden verirken, bu nedenle Liverpool ve PSG'den gelen teklifleri Real Madrid için geri çevirdi.

100 milyon euro ödenecek

Oyuncunun Real Madrid ile anlaşmasının ardından haftalar süren müzakereler sonrasında Monaco ile Real Madrid de uzlaşı sağlarken, Real Madrid'in bu transfer için bonuslar da dahil olmak üzere 100 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Şu an Fransa Milli Takımı kampında bulunan Tchouameni, salı akşamı yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.

2022 yılının başından bu yana Tchouameni'nin transferi için yoğun bir çaba harcayan Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Fransız futbolunun bir diğer yıldızı Kylian Mbappe'nin transferinde de son aşamaya yaklaşmış ancak Mbappe, PSG ile üç senelik yeni sözleşme imzalamıştı.

Mbappe'nin PSG'dek almasının ardından tamamen Tchouameni'ye odaklanan Carlo Ancelotti'nin takımı bu transferi kısa süre içinde duyuracak.

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