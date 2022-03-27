Arsenal, Barcelona ve Chelsea formasıyla elde ettiği başarıların ardından Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun formasını giyen Cesc Fabregas, İspanyol basınından Marca'nın sorularını yanıtladı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan deneyimli oyuncu futbola olan ilgisinin azalmadığını söyledi.

Futbolu hala seviyor musun?

Elbette. Futbol benim ailem ve hayatım. Çok özel bir ilgim var. Yine de artık maç izlemiyorum çünkü eşim buna çok kızıyor. Futboldan daha tutkulu olduğum başka hiçbir şey yok.

Şu anki futbol dünya şampiyonu olduğunuzdan futboldan daha farklı görünüyor mu?

Futbol çok çok çok değişti. Değişim dört ya da beş yıl önce başladı ve şimdi son derece fark edilebilir durumda.

Bunu çalıştığım birkaç kişiyle değil dört beş farklı hocayla hissettim. Bazı antrenörler temelde topa nasıl sahip olacağınızı anlatır ve pas opsiyonları konusunda yönlendirmeler yapar. Oyunculardan bazı temel şeyler isterler ve robotik bir yapı ortaya çıkar.

Bunların yanı sıra bir de GPS takıntılı antrenörler var. Sayılara takıntılılar. Eğer istedikleri sayıları yapamazsanız oynamaya hazır değilsiniz demektir. Bazen bu konuda kendimi biraz "eski kafalı" hissediyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak harika zamanlarım oldu.

Şu an geldiğimiz noktada antrenmanlara istenen sayılara ulaşamazsan oynayamıyorsun. Her şey bilime, sayılara ve GPS'e dayanıyor.

Yetenek tükeniyor mu?

Modern teknik direktörler rekabet edebilmek için güç istiyor. Bu da fiziksel olarak en iyi durumda olmanızı gerektiriyor. Bugünlerde maalesef gerçek bu.

Bir oyuncu diğerinden daha hızlıysa ve yavaş olan daha fazla yeteneğe sahipse en güçlü ve en hızlı olan oynuyor. Bu konuda en ufak bir şüphem bile yok. Biraz baskı geldiğinde arkaya uzun top atılıyor.

Kenar forvetler kendilerine yaklaşan bir orta saha oyuncusuyla paslaşıyor ve birçok takım bu monoton oyunu oynuyor. Sayılara olan saplantı yeteneğin geride kaldığını ya da eskisi kadar önemli olmadığını görmemi sağlıyor.

Barcelona'nın son dönemde yaşadıkları sizi incitiyor mu?

Tüm büyük kulüpler zor zamanlardan geçer. Normal olmayan şey son 10-12 yılda yaşananlardı.

Valverde ile Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremeseler bile lig şampiyonlukları yaşadılar. Barcelona altyapıya yönelmeyi bırakmıştı ve beş yılda dört Şampiyonlar Ligi kazanan Real Madrid'in gerisinde kaldı.

Büyük takımların taraftarlarının her zaman mükemmeli istemesi onları zorluyor ama değişime ayak uydurmak zorundasınız.

Takımların DNA'sı olduğuna inanıyor musunuz?

Bu durum kötü bir şey değil. Barcelona'yı Real Madrid gibi oynatmaya çalışıp kontra ataklara yönelirseniz bunu kabul etmezler.

Bu oyun tarzını da eleştirmiyorum çünkü Arsenal'de zaman zaman bu şekilde oynadık ve şampiyonluklar kazandık. Aynı şekilde Real Madrid taraftarlarına da çok fazla pozisyon üretmeden sürekli pas yapmayı kabul ettiremezsiniz.

Real Madrid'in bir DNA'sı var ama nasıl olduğunu bilmek zor. Guardiola ve Tito bize bir keresinde, "Dikkatli olun daha iyi olduğumuzda ve topa daha fazla sahip olduğumuzda daha tehlikeliler. Kaplanlar ve hayvanlar gibi ortaya çıkıp çok fazla kaliteye sahip oldukları için sizi bir anda öldürüyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni bu şekilde kazandılar" demişlerdi.

Xavi hakkında ne düşünüyorsun?

Oluşturduğu takımdan gerçekten hoşlanıyorum. Belki daha hızlı ve dikey oynamayı seven oyunculara sahip oldukları için o kadar fazla topa sahip olamıyorlar.

Busquets, Pedri, Aubameyang, Dembele, Ferran ve Adama ile Gavi çok farklı ve hepsi iyi bir uyum yakaladı. İyi olmayan bir takımı ikna etmeye ve kendilerine inanmaya zorladı.

İleride antrenör olmayı düşünüyor musun?

Evet bunu istiyorum. Maçları ve analizleri incelemeyi, analiz etmeyi severim. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum çünkü bir süre daha oynamak istiyorum.

Mbappe'yi her hafta izliyorsun. Onun hakkındaki görüşün nedir?

Gelecek tamamen onun elinde. Sahip olduğu gücü pek çok insanda görmedim. Ronaldo ve Henry'nin gücüne ve son vuruş yeteneğine sahip. En iyisi olduğunu bilmek ona güç veriyor. Real Madrid ile bir bağlantım yok ama oraya gideceğini düşünüyorum.

Bence Bernabeu'da oynamak onun için harika olur ve İspanya'daki tüm rekorları kırabilir.

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