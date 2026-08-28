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Stade Louis II, Monaco
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Monaco - Lens biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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AS Monaco
Lens
1. Lig

Monaco, Ligue 1'de Lens ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Monaco, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Monaco'daki Stade Louis II'de Lens'i konuk edecek.

Şubat 2026'daki önceki yüksek skorlu nefes kesen karşılaşmalarında Monaco, Stade Bollaert-Delelis'te deplasmanda Lens'i dramatik bir 3-2'lik galibiyetle geçti. Her iki kadro da çok sayıda hücum yeteneğine sahip ve bu da Lens'in deplasmanda rövanş peşinde olacağı bu mücadelede tempoyu yükseltiyor.  

GOAL, Monaco ile Lens arasında oynanacak maç için biletlerin nasıl alınacağı, nereden satın alınabileceği ve ne kadar tutacağı dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Monaco - Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Monaco ile Lens arasındaki bu Ligue 1 karşılaşması, Monaco'daki Stade Louis II'de oynanacak.

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1. Lig - Hafta 5
Stade Louis II, Monaco

Monaco - Lens Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Louis II'de oynanacak AS Monaco - RC Lens Ligue 1 maçı için biletler, kulüplerin resmi kanalları veya yetkili ikincil bilet pazarları üzerinden satın alınabilir:

  • AS Monaco resmi bilet satış sitesi: Bilet satın almak için ilk ve en güvenli adres, doğrudan AS Monaco'nun resmi çevrimiçi bilet satış mağazasıdır.
  • Stade Louis II gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak genellikle maç günlerinde Monaco'daki stat gişesinde satışa sunulur.
  • İkincil pazarlar ve toplayıcı platformlar: Resmi kontenjan tükenirse, StubHub gibi bilet yeniden satış platformlarında da bilet bulunabilir.

Monaco - Lens Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Louis II'de oynanacak AS Monaco - RC Lens Ligue 1 maçının bilet fiyatları, tribün seçimine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

  • Resmi kulüp biletleri (liste fiyatı): Resmi AS Monaco bilet platformu veya stat gişesi üzerinden alınan standart maç biletleri, kale arkası koltuklar için (Populaires/Secondes) genellikle 15 € ile 25 € civarından başlarken, orta yan tribün koltuklarında (Premières/Honneur) 35 € ile 80 €+ arasında değişiyor.
  • İkincil yeniden satış pazarları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar şu anda giriş seviyesi kategori koltuklar için yaklaşık 48 € ile 50 €'dan başlarken, ortalama koltuk seçenekleri yaklaşık 110 € ile 115 € seviyesinden satılıyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Premium ve ağırlama deneyimleri kişi başı yaklaşık 110 € ile 130 €'dan başlıyor.

Monaco - Lens Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Monaco - Lens form durumu

Monaco, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazandı. Son karşılaşmasında 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Gornik Zabrze'yi 4-1 mağlup eden ekip, 23 Ağustos'ta da Ligue 1'de Le Havre'ı 1-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, sezon öncesi hazırlık maçında Coventry City karşısında 2-0 geldi. Monaco, söz konusu beş maçta 10 gol atarken 7 gol yedi.

Lens de son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Ekibin son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Auxerre karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet oldu ve 16 Ağustos'ta da Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'i 1-0 yendi. Daha önce sezon öncesinde Villarreal'i 3-1 mağlup eden Lens'in hazırlık süreci, Sunderland yenilgileri ve Famalicao ile golsüz berabere kalmasıyla sekteye uğradı. Lens, bu beş maçta 9 gol atıp 5 gol yedi.

ASM

ASM - Form

LIV
K2-3
COV
K2-0
GOR
K2-3
LEH
K0-1
GOR
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RCL

RCL - Form

FAM
K0-0
VIL
K3-1
SUN
K0-2
PSG
K1-0
AJA
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Monaco - Lens: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 21 Şubat 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Monaco, Lens deplasmanında 3-2 kazandı. Bundan önce Monaco, Kasım 2025'te Lens'i konuk etti ve Stade Louis II'de 4-1 kaybetti. Kulüpler arasındaki son beş Ligue 1 maçında Lens, iki galibiyetle daha güçlü bir tablo ortaya koyarken, Monaco da iki kez kazandı ve bir maç beraberlikle sonuçlandı.

Kafa Kafaya

AS MonacoÇizimLens
2
1
2
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
4
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
0
MS
1. Lig
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
2
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
3
MS
8Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Monaco - Lens puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
K
2
LensLensRCL
110052+33
K
3
LilleLilleLIL
110020+23
K
4
LyonLyonOL
110020+23
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
K
6
BrestBrestB29
10102201
B
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
B
8
Le MansLe MansLEM
10102201
B
9
RennesRennesREN
10102201
B
10
LorientLorientFCL
10100001
B
11
NiceNiceNCE
10100001
B
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
B
13
TroyesTroyesTRO
10100001
B
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
K
15
AngersAngersSCO
100102-20
K
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
K
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
K
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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