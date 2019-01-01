Monaco, Falcao için son kez devrede

Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev'in, Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Radamel Falcao'yu takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

'ın transfer gündemindeki Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgili Fransız basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe gazetesinden Regis Testelin'in haberine göre Başkanı Dmitry Rybolovlev, Galatasaray'ın büyük ölçüde anlaştığı Falcao ile görüşme yapacak ve oyuncuyu 1 sene daha takımda kalması için oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.

Haberde yer alan bir diğer ayrıntı ise menajer Jorge Mendes'in ekiplerinden 'yı da transfer görüşmelerine dahil etmek istediği yönünde.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da oynamanın heyecan verici olabileceğini dile getiren ve sarı kırmızılı ekibe gelmeye sıcak bakan Falcao'nun transferi konusunda Monaco'nun vereceği son karar bekleniyor.