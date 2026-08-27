2026/2027 sezonu Avrupa kulüpler kupaları kuralarının çekileceği münasebetle Monako'da düzenlenen olağanüstü toplantıda, UEFA İcra Komitesi'nde görev yapan ulusal federasyon temsilcileri, FIFA Avrupa Konseyi üyeleri ve prenslikte bulunan UEFA'ya bağlı ulusal federasyon başkanları, FIFA içindeki süregelen krizi görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, FIFA başkanının Dünya Kupası'ndan bir hisseyi dış yatırımcılara satma yönündeki başarısız girişiminin yansımaları ele alındı. Açıklamada bu plan, "takdirde ciddi bir yetersizlik, başkanlık yetkisinin kötüye kullanılması ve futbol dünyasının en üst makamının görevleriyle bağdaşmayan bir liderlik anlayışı" ortaya koyduğu şeklinde nitelendirildi.

Tek adam yönetimini devirmek için tam yetki

Katılımcılar, UEFA başkanına ve yönetimine, "köklü bir reform, başkanlık yetkisi üzerine uygun sınırlamaların yeniden getirilmesi ve FIFA'nın tek bir birey üzerinden değil, yeniden bütünleşik bir kurum olarak yönetilmesini sağlamak" amacıyla mevcut tüm kurumsal, siyasi ve hukuki yolları izlemesi için oy birliğiyle yetki verdiklerini teyit etti.

Açıklama, pazarlığa kapalı bir ilk adım olarak, "FIFA Forward kurumunun gerçek, bağımsız ve dış bir denetiminin yapılmasını, ilgili tüm belge, yazışma ve karar alma kayıtlarına tam erişim sağlanmasını" talep etti ve "FIFA'nın kendi kendini soruşturup futbol camiasından sonuçlarını basitçe kabul etmesini bekleyemeyeceğini" vurguladı.

Güvenoyunun geri çekilmesi ve Infantino'nun ayrılması talebi

Açıklama, yönetişimin ötesine geçerek başkanın kendisine duyulan güvenin çöktüğünü ilan etti: "FIFA başkanlığı makamını yürütmek için gereken güven sarsıldı ve tek bir teklifin geri çekilmesiyle, güvenceler verilmesiyle ya da iş işten geçtikten sonra reform sözü verilmesiyle bu güven yeniden tesis edilemez. Futbol dünyası şimdi bu güveni yeniden inşa edebilecek yeni bir liderliğe ihtiyaç duyuyor."

Infantino'nun göreve gelmesinden bu yana en tehlikeli olan doğrudan bir tehditte bulunan UEFA, "mevcut FIFA başkanının bir başka döneme aday olması halinde, UEFA'nın; dürütlük, hesap verebilirlik, gelişim ve gerçek kurumsal değişime bağlı, güvenilir bir alternatifin üye federasyonlara sunulmasını sağlamak için ortak kıta federasyonlarıyla iş birliği yapacağını" açıkladı.

FIFA'nın milyarları: Neden yatırımcılara ihtiyacımız var?

Açıklama, FIFA'nın argümanındaki bariz çelişkiyi ortaya koyarak, FIFA'nın "şu anda milyarlarca dolarlık rezerve sahip olduğunu ve bunun üye federasyonlara ait bir para olduğunu" hatırlattı.

UEFA, diğer kıta federasyonlarıyla birlikte "mali istikrarın korunmasını güvence altına alarak, FIFA rezervlerinin bir kısmının üye federasyonlar lehine sorumlu bir şekilde serbest bırakılması olasılığını" araştıracağını açıklarken şunu sordu: "FIFA başkanı, gelişim finansmanını genişletmek için neden dış yatırımcılara ihtiyaç olduğunu düşündü?"

Projenin geri çekilmesine dair yazılı teyit ve Avrupa'nın çekilmesinin askıya alınması

Açıklama ayrıca UEFA'nın, FIFA'dan "FIFA Forward Enterprise" projesinin "nihai ve geri dönülmez şekilde geri çekildiğine, başka herhangi bir biçim, yapı, isim ya da formülasyonla yeniden ortaya çıkmayacağına" dair yazılı bir teyit aldığını ortaya koydu.

30 Temmuz'da alınan bu teyide dayanarak ve ulusal federasyonlarla istişareden sonra UEFA, gelecek sezon için Avrupa milli takımlarının; 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası dâhil olmak üzere FIFA müsabakalarından çekilmesini geçici olarak askıya almayı kabul etti. Bu tutumun sürekli gözden geçirilmeye tabi kalacağı ve koşullar gerektirirse derhal yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı.