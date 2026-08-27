2026/2027 sezonu Avrupa kulüpler müsabakalarının kura çekimi vesilesiyle Monako'da düzenlenen olağanüstü toplantıda, Avrupa Futbol Federasyonu'nun yürütme kurulunda görev yapan ulusal federasyon temsilcileri, FIFA Avrupa Konseyi üyeleri ve Prenslik'te bulunan UEFA'ya bağlı ulusal federasyon başkanları, FIFA içindeki süregelen krizi görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda, FIFA başkanının Dünya Kupası'nın bir hissesini dış yatırımcılara satma yönündeki başarısız girişiminin sonuçları ele alındı. Bildiride bu plan, "değerlendirmede vahim bir yetersizliği, başkanlık yetkisinin kötüye kullanılmasını ve futbol dünyasının en üst makamının görevleriyle bağdaşmayan bir liderlik anlayışını" ortaya koyan bir girişim olarak nitelendirildi.

Tek kişilik yönetimi devirmek için tam yetki

Toplantıya katılanlar, "köklü bir reform, başkanlık yetkisine uygun kısıtlamaların yeniden getirilmesi ve FIFA'nın tek bir birey üzerinden değil, yeniden bütünleşik bir kurum olarak yönetilmesinin sağlanması" için mevcut tüm kurumsal, siyasi ve hukuki yolları izlemesi konusunda Avrupa Futbol Federasyonu başkanına ve yönetimine oybirliğiyle tam yetki verilmesini onayladı.

Bildiri, pazarlık kabul etmez bir ilk adım olarak, "tüm ilgili belgelere, yazışmalara ve karar alma kayıtlarına tam erişim sağlanacak şekilde, FIFA Forward kurumunun bağımsız, gerçek ve dış bir denetiminin" yapılmasını talep etti. Bildiride, "FIFA kendi kendini soruşturamaz ve futbol camiasının sonuçlarını basitçe kabul etmesini bekleyemez" ifadesi vurgulandı.

Güvenoyunun geri çekilmesi ve Infantino'nun ayrılması talebi

Bildiri yönetişimin ötesine geçerek, bizzat başkana duyulan güvenin çöktüğünü ilan etti: "FIFA başkanlığı makamının icrası için gerekli olan güven sarsılmıştır ve tek bir önerinin geri çekilmesiyle, güvenceler verilmesiyle veya iş işten geçtikten sonra reform vaadinde bulunulmasıyla yeniden tesis edilemez. Futbol dünyasının şu anda bu güveni yeniden inşa edebilecek yeni bir liderliğe ihtiyacı var."

UEFA, Infantino'nun göreve gelmesinden bu yana verdiği en ağır doğrudan tehdit niteliğindeki açıklamasında şunu ilan etti: "Mevcut FIFA başkanı bir kez daha görev süresi talep ederse, UEFA, üye federasyonlara güvenilir bir alternatif; dürüstlüğe, hesap verebilirliğe, gelişime ve gerçek kurumsal değişime bağlı bir alternatif sunulmasını sağlamak için kıtasal ortak federasyonlarla iş birliği yapacaktır."

FIFA'nın milyarları: Neden yatırımcılara ihtiyacımız var?

Bildiri, FIFA'nın "şu anda üye federasyonlara ait olan milyarlarca dolarlık rezervlere sahip olduğunu" hatırlatarak, FIFA'nın argümanındaki çarpıcı çelişkiyi gözler önüne serdi.

UEFA, diğer kıtasal federasyonlarla birlikte, "mali istikrarın korunmasını güvence altına alarak, FIFA rezervlerinin bir kısmının üye federasyonlar lehine sorumlu bir biçimde serbest bırakılması olasılığını" araştıracağını ilan etti ve şu soruyu yöneltti: "FIFA başkanı, gelişim finansmanını genişletmek için neden dış yatırımcılara ihtiyaç olduğunu düşündü?"

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Projenin geri çekildiğine dair yazılı teyit ve Avrupa çekilmesinin askıya alınması

Bildiri ayrıca UEFA'nın FIFA'dan, "FIFA Forward Enterprise" projesinin "kesin ve geri dönülemez biçimde geri çekildiğine ve başka herhangi bir şekil, yapı, isim veya formatta bir daha ortaya çıkmayacağına" dair yazılı bir teyit aldığını açıkladı.

30 Temmuz'da elde edilen bu teyide dayanarak ve ulusal federasyonlarla yapılan istişarenin ardından UEFA, Avrupa milli takımlarının gelecek sezonki FIFA müsabakalarından, aralarında 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, 17 Yaş Altı Dünya Kupası ve 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın da bulunduğu müsabakalardan çekilmesini geçici olarak askıya almayı kabul etti; bu tutumun sürekli gözden geçirmeye tabi kalacağı ve koşullar gerektirirse derhal yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı.