Monaco, Batshuayi ile anlaştı ancak Chelsea henüz ikna olmadı

Monaco İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Batshuayi transferi için Chelsea'yle henüz anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Adı bir dönem Galatasaray'la da anılan ve Monaco'nun transferdeki ilk hedefi konumunda olan Michy Batshuayi için Ligue 1 ekibinden resmi açıklama geldi.

Monaco'nun İkinci Başkanı Vadim Vasilyev, Belçikalı golcünün transferiyle ilgili açıklamalarda bulunurken, ''Batshuayi ve Valencia ile anlaştık. Ancak oyuncunun bonservisine sahip olan Chelsea'yle henüz anlaşma zemini bulamadık. Biz oyuncuyu kiralamak istiyoruz ama onlar bonservisiyle göndermek istiyor. Futbolda her şey hızlıca gelişebilir. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.

Kulübün transfer politikasını da değerlendiren Vasilyev, ''Monaco'nun transferdeki hamlelerinden memnunuz. Kulübe katkı verebilecek en iyi opsiyonları değerlendiriyoruz'' şeklinde konuştu.

Monaco şu ana kadar Chelsea'den Fabregas, Antalyaspor'dan Vainqueur ve Schalke'den Naldo'yu renklerine bağladı.