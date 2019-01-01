Monaco Başkanı Petrov'dan Falcao açıklaması geldi

Monaco Başkanı Oleg Petrov, Falcao için ‘olağanüstü’ bir teklif gelmemesi halinde futbolcunun takımda kalacağını söyledi.

AFP’ye açıklamalarda bulunan Oleg Petrov, “Falcao ile sadece değil başka kulüpler de ilgileniyor. Falcao bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde takımda kalması bizim için önemli. Eğer giderse onun kalibresinde bir futbolcuyla yerini doldurmamız gerekecek” diye konuştu.

Daha önce Falcao’nun yerine düşündükleri Andre Silva defterinin de kapandığını söyleyen Petrov, “Kulüpler arasındaki finansal anlaşmazlıklardan ötürü transfer gerçekleşmedi. Basında söylendiği gibi sakatlıkla ilgisi yok. Başka seçenekleri değerlendiriyoruz. 4-4-2’de Falcao’ya eşlik edebilecek bir forvet alabiliriz” ifadelerini kullandı.