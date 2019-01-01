Monaco Başkanı Oleg Petrov: Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz

Monaco Başkanı Oleg Petrov, yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında Falcao’yu takımda tutmak istediklerini açıkladı.

’ın transfer etmek için büyük çaba sarfettiği Falcao, ’da başkan Oleg Petrov engeline takılıyor.

Monaco’nun yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde konuşan Petrov, “Wissam Ben Yedder’i kadromuzq kattığımız için çok mutluyuz. Bu sezon çift forvetle oynamayı planlıyoruz bu yüzden Falcao’yu da takımda tutmak istiyoruz” diye konuştu.

Islam Slimani’nin de kendilerine büyük güç katacağını söyleyen Petrov, “Slimani hızlı ve rahatlıkla gol pozisyonlarına girebilen bir futbolcu. Ayrıca önemli bir karakter. Bize çok faydası olacak. Teknik direktörümüzü zaten tanıyor. Uyum sürecini çabuk atlatacağını umuyoruz” dedi.

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Petrov hücum bölgesi için başka arayışlarının olmadığının altını çizerek orta saha ve savunmaya takviye yapabileceklerini söyledi.

Falcao ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile 'ya gitmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.