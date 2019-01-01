Monaco, Antalyaspor'dan William Vainqueur'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

Monaco, Antalyaspor'dan Vainqueur'ün transferini resmen açıkladı
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AS Monaco
Ligue 1'de 19. sırada bulunan Thierry Henry yönetimindeki Monaco, kötü günlerden kurtulmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fransız ekibi, son olarak Antalyaspor'dan William Vainqueur'ü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Monaco, dün yaptığı açıklamada, Vainqueur'ün sağlıkkontrolünden geçemediğini ve transferin iptal olduğunu duyurmuştu.
Vainquer'ün transferi bu videoyla duyuruldu:
Monaco, Vainqueur transferini bu videoyla duyurdu. 🎮pic.twitter.com/x68ycIZxrW — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 12 Ocak 2019