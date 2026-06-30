Mona Keijzer, Hollanda-Fas maçının ardından çıkan ayaklanmalardan tiksiniyor: 'Geri ateş etmeliydiler'

Çeşitli politikacılar, Dünya Kupası son 16 turunda Fas’a karşı alınan yenilginin ardından Hollanda’nın çeşitli yerlerinde yaşanan kargaşaya şokla tepki gösterdi. Mona Keijzer, isyancıları dizginlemek için sert önlemler alınmasını bile savunuyor.

Lahey'deki Schilderswijk semtinde yüzlerce Faslı taraftar, Dünya Kupası zaferini kutlamak için bir araya geldi. Havai fişekler, korna çalan arabalar ve kutlama yapan taraftarlarla başlayan olaylar, sabahın erken saatlerinde çığırından çıktı. Polis, su topu da dahil olmak üzere çeşitli önlemler aldı ve açık şiddet uyguladıkları gerekçesiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda’nın diğer bölgelerinde de taraftarlar kitlesel olarak sokaklara döküldü. Amsterdam Nieuw-West’te Plein '40-'45 çevresinde büyük gruplar toplandı; Utrecht ve Amersfoort’ta ise kutlama yapanlar arabalar ve bayraklarla mahallelerde dolaştı. Polis, bu bölgelerdeki durumu yakından takip etti.

Geert Wilders, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, üzerinde kendi adı yazılı bir forma giyen Faslı taraftara değindi. PVV grup başkanı esprili bir şekilde, “Kazanmalarının sebebi bu olsun” dedi. “Ama dürüst olmak gerekirse: hak ettikleri şekilde kazandılar. Ben de onları tebrik ettim. Hollanda’nın kaybetmesi çok üzücü.”

Bağımsız milletvekili Keijzer, büyük şehirlerdeki ayaklanmalar hakkında sert bir yargıda bulunuyor. “Gördüğünüz gibi, olaylar her seferinde bir adım daha ileri gidiyor. Çünkü Hollandalı politikacılar ve adalet sistemi buna bir sınır koymuyor. Artık bunun yapılmasının zamanı geldi. Bu durmalı.”

Keijzer daha sonra hangi somut önlemlerin alınması gerektiği sorusuna değiniyor. “Çok daha hızlı müdahale etmek. Bölgeleri kordon altına almak. Ve bir kez olsun karşılık vermek. Tabii ki bacaklara.” Polise gerçekten ateş açılmıştı, ancak daha sonra bunun bir oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı.

“Kulağa aşırı geliyor. Bunun farkındayım. Ama bu ne zaman sona erecek? Polis memurlarına havai fişek atıldı. Bunların hepsinin devam etmesine izin mi vereceğiz? Yoksa bir kez olsun gerçekten harekete mi geçeceğiz?” diye öfkeli bir şekilde Keijzer yüksek sesle soruyor.