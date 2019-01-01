Moldova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım, H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.
Moldova - Türkiye maçı ne zaman?
Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü Zimbru Stadı'nda oynanacak.
Moldova - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım'ın Moldova'ya konuk olacağı mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Kritik maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Aday kadro
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)