Moldova - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milliler, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova'ya konuk olacak. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım, H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.

Moldova - maçı ne zaman?

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü Zimbru Stadı'nda oynanacak.

Moldova - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım'ın Moldova'ya konuk olacağı mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Kritik maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok ( ), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır ( )

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Savunma: Mehmet Zeki Çelik ( ), Nazım Sangare ( ), Çağlar Söyüncü ( ), Kaan Ayhan ( ), Merih Demiral ( ), Yıldırım Mert Çetin ( ), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup ), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca ( ), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç ( ), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu ( ), Yunus Mallı ( ), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu ( )

Forvet: Cenk Tosun ( ), Enes Ünal ( ), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)