Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Moldova ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
Moldova, grupta 3 puanla son sırada yer alıyor.
Konuk ekip ise topladığı 9 puanla 4. basamağa yerleşti.
Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta?
Moldova ve Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek EURO 2020 Elemeieri H Grubu karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak.
Moldova - Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 Elemeieri H Grubu'ndaki Moldova - Arnavutluk karşılaşmasnın yayıncısı bulunmuyor.