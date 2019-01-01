Avrupa Şampiyonası Eleme

Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Moldova, Arnavutluk'u konuk ediyor.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden Moldova ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

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Moldova, grupta 3 puanla son sırada yer alıyor.

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Konuk ekip ise topladığı 9 puanla 4. basamağa yerleşti.

Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta?

Moldova ve Arnavutluk'u karşı karşıya getirecek EURO 2020 Elemeieri H Grubu karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak.

Moldova - Arnavutluk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 Elemeieri H Grubu'ndaki Moldova - Arnavutluk karşılaşmasnın yayıncısı bulunmuyor.

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