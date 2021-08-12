Molde - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, sezonun ikinci resmî maçına Norveç'te çıkıyor.
Abdullah Avcı'nın ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplamsanda Molde ile karşı karşıya geliyor.
Trabzon'da 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp tur atlama hedefinde.
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Saat 20.00'de başlayacak olan Molde-Trabzonspor maçı, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi, Portekiz Federasyonu'ndan Fabio Verissimo.
Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için karşılaşma berabere bittiği takdirde, skor fark etmeksizin uzatmalara gidecek. Galibiyeti alan takım turu geçecek.
Trabzonspor turu geçtiği takdirde İtalya'nın güçlü ekibi Roma ile karşılaşacak.
Muhtemel ilk 11'ler
Kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.