NE OLDU? Molde'nin eski futbolcu izleme ekibinde bulunan John Vik, 2019'da RB Salzburg için Norveç takımını terk etmeden önce Premier Lig kulüplerinin Haaland ile ilgilendiğini açıkladı.

Yıldız forvet, yaz transfer döneminde Manchester City'e transfer olmadan önce Borussia Dortmund'a katıldı Avrupa'nın en üretken hücumcularından biri haline geldi.

NE DEDİLER: John Vick, şu anda harika bir performans sergileyen Erling Haaland hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool onu alabilirdi veya Arsenal da onu alabilirdi" dedi The Athletic'e.

"Herkes onu izlemek için oradaydı, ve bu kulüpler gerçek bir santrfor olan bu heybetli forveti görüyorlardı.

"Müthiş görüntüsüyle herkesin önünde yeteneğini sergiliyordu.

"Ancak, o dönemde fiziğine rağmen üstün tekniği olan bu adamı almayı seçmediler."

Vik, Haaland'ın çevredeki en korkulan forvetlerden birine dönüştüğünü gördükten sonra kulüplerin "Dizlerini dövdüklerini" iddia etti.

BÜYÜK RESİM: Haaland, Haziran ayında Premier Lig şampiyonu için imza atmadan önce Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih de dahil olmak üzere Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle bağlantılıydı.

Forvet, Manchester City ile beş yıllık bir anlaşma imzaladı ve İngiltere liginde çıktığı ilk altı maçında 10 gol atarak şimdiden fırtına gibi esmeye başladı.

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