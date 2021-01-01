Molde - Hoffenheim maçı İspanya'da oynanacak

UEFA organizasyonlarında stadyum değişikliği haberleri gelmeye devam ediyor. Molde - Hoffenheim maçı İspanya'da oynanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke arasında devam eden seyahat kısıtlamaları Avrupa kupalarını etkilemeye devam ediyor.

Önceki gün açıklanan kararla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak RB Leipzig - Liverpool maçı, Macaristan'ın Budapeşte kentine alınmıştı.

Bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde bir yer değişikliği yaşanadı. Norveç'in Molde ile Almanya'nın Hoffenheim takımları arasında 18 Şubat günü yapılacak son 32 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacak. Karşılaşmaya Villarreal'in Ceramica Stadı ev sahipliği yapacak.

Öte yandan fikstürdeki bazı karşılaşmalar için de yeni adresler dillendirilmeye devam ediyor.

SKY Sport, Atletico Madrid ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için en kuvvetli adayın Polonya'nın başkenti Varşova olduğunu açıkladı.

Bask medyası da, Real Sociedad ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının büyük bir ihtimalle Torino'da oynanacağını duyurdu.