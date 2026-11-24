Como, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Manchester United'da gözden düşen forvet Joshua Zirkzee'ye talip olabilecek kulüpler arasında yerini aldı. Cesc Fabregas'ın ekibi, yazın transfer ettiği Moise Kean'in birkaç ay daha sahalardan uzak kalmasına yol açacak ciddi bir sakatlık sorunu yaşamasının ardından hücum hattı için seçenekleri değerlendiriyor.

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Kean'in sakatlığının ardından Como'nun gözü Zirkzee'de

Como, ocak ayındaki transfer döneminde Zirkzee'yi kadrosuna katmak isteyen Serie A kulüpleri arasına katıldı. Gianluca Di Marzio'ya göre İtalyan ekibi, Kean'in yaşadığı ciddi sakatlık sorununun ardından hücum hattını güçlendirmeyi değerlendiriyor.

Fabregas, hafta sonu yaptığı açıklamada Kean'in uzun bir süre daha sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Kean, geçen hafta antrenmanda mevcut sorununu ağırlaştırdı. Como teknik direktörü, forvetin "birkaç hafta değil, birkaç ay daha" forma giyemeyeceğini belirtti. Bu durum, kulübü hücum hattındaki seçeneklerini yeniden değerlendirmeye yöneltti.

Tekrarlayan kaval kemiği sorunu Kean'i aylarca sahalardan uzak tutacak

Kean, Como'ya transferinden önce de yaşadığı ve birkaç aydır tekrarlayan kaval kemiği sorunuyla mücadele ediyor. Sezonun başlarında ağrılarına rağmen oynayan 26 yaşındaki futbolcu, defalarca sakatlık sorunu yaşadı ve eylül-ekim aylarındaki milli maç arasında İtalya forması giymesinden bu yana sahaya çıkmadı.

Tam takımla antrenmanlara dönmeye yaklaşmışken Kean'in sağlık durumunda bir kez daha gerileme yaşandı ve artık ameliyat gerekebilir. Forvetin öngörülebilir gelecekte forma giyemeyecek olması nedeniyle Como, transfer piyasasında "seçeneklerini araştırıyor". Ancak Manchester United ile henüz resmî görüşmeler başlamadı.

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Zirkzee, Old Trafford'da forma şansı bulmakta zorlanıyor

İtalya'ya dönüş, 2024'te Bologna'dan 42,5 milyon avroluk başlangıç bedeliyle Old Trafford'a geldiğinden beri hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçiren Zirkzee için çıkış yolu olabilir. Hollandalı futbolcu, kadrodaki sıralamada geriye düştü ve 2026-27 sezonunda United adına henüz hiçbir resmî maça ilk 11'de başlamadı.

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Zirkzee, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Kupası'nda sonradan oyuna girdiği 11 maçta yalnızca 231 dakika süre aldı. Eski teknik direktör Michael Carrick döneminde kadroda kendisine ihtiyaç duyulmuyor gibi görünse de yeni teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Serie A'daki rakipleri de United forvetini takip ediyor

Kış transfer dönemi öncesinde Zirkzee'nin durumunu takip eden tek İtalyan kulübü Como değil. Napoli'nin de Lorenzo Lucca'nın kulüpten ayrılması hâlinde forvet transferi için piyasaya çıkmaya hazırlanırken Hollandalı futbolcuyu izlediği bildiriliyor.

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Zirkzee'nin Serie A'da kendini kanıtlamış olması, ligde birçok kulübün ilgisini çekmeye devam etmesini sağlıyor. Forvet, Como ve Napoli'nin ilgisinin yanı sıra İngiltere'de geçirdiği zorlu dönemde daha önce Juventus, Roma ve Milan'a transferle de anılmıştı.