Moise Kean, Balotelli'nin Serie A rekorunu kırdı

Juventus'un 19 yaşındaki yıldızı Moise Kean, Serie A'da üst üste dört maçta gol atmayı başaran en genç futbolcu oldu.

Moise Kean, art arda dört maçında gol atarak takımına galibiyet getiren en genç oyuncu oldu ve Mario Balotelli'nin rekorunu kırdı.

'un yıldızı Kean, , ve 'dan sonra, 'a karşı 30. dakikada attığı golle 2009'da üç maç üst üste gol atan Balotelli'nin rekorunu geçti.

Kane, Portekizli yıldız 'nun yokluğunda sahada performansıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.



19 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon resmi maçlarda 11 kez forma giydi, 7 gol attı, 1 asist yaptı.