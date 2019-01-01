Moise Kean, Balotelli'nin Serie A rekorunu kırdı
Yorum()
Getty Images
Moise Kean, art arda dört Serie A maçında gol atarak takımına galibiyet getiren en genç oyuncu oldu ve Mario Balotelli'nin rekorunu kırdı.
>>> Derbide oynayan 'unutulmuş' isimler!
Juventus'un yıldızı Kean, Empoli, Cagliari ve Milan'dan sonra, SPAL'a karşı 30. dakikada attığı golle 2009'da üç maç üst üste gol atan Balotelli'nin rekorunu geçti.
Kane, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda sahada performansıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
19 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon resmi maçlarda 11 kez forma giydi, 7 gol attı, 1 asist yaptı.