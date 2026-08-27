Moise Kean, 40 milyon euro karşılığında Fiorentina’dan ayrılıyor ve Joshua Zirkzee’ye yer açıyor

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano’nun haberine göre Fiorentina ile Como, Moise Kean’in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Forvet, La Viola’ya en az 35, en fazla 40 milyon euro kazandıracak.

Como ile Fiorentina, 26 yaşındaki Kean için bir süredir görüşme halindeydi. Floransa’da son sezonlarda takımın az sayıdaki parlak isimlerinden biri haline gelen İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2029’un ortasına kadar devam ediyor. Kean, 79 maçta 35 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Como, Kean’i ilk etapta 10 milyon euro karşılığında kiralıyor, ancak anlaşmada 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da yer alıyor. Ayrıca belirli bonus şartlarının yerine getirilmesi halinde Fiorentina 5 milyon euro daha kazanabilecek.

Kean, bir süredir Como ile anlaşma sağlamıştı. Teknik direktör Cesc Fàbregas yönetiminde ve son derece zengin sahiplerinin desteğiyle İtalyan futbolunda dev adımlar atan Como, bu sezon I Lariani adıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.

Fàbregas yeni bir forvete ihtiyaç duyuyordu, çünkü Álvaro Morata’nın ikinci lig ekibi Leganés ile Madrid bölgesine dönmesi bekleniyor. Kean’in esas olarak eski FC Utrecht gol kralı Anastasios Douvikas ile rekabet etmesi bekleniyor.

Fiorentina, Como ile yürütülen biraz zorlu görüşmelere rağmen son dönemde Kean’in ayrılığını güçlü şekilde hesaba katıyordu. Kulüp, tüm dikkatini Joshua Zirkzee’ye çevirmiş durumda.

The Athletic’e göre Fiorentina ile Manchester United arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. 25 yaşındaki Zirkzee’nin Old Trafford’daki sözleşmesi 2029’un ortasına kadar sürüyor ve kulübün bir yıllık opsiyonu da bulunuyor.

Fiorentina’nın, 5 milyon euro olduğu bildirilen bir kiralama anlaşması ve satın alma opsiyonu üzerinde durduğu belirtiliyor. Olası satın alma opsiyonunun bedeliyle ilgili şimdilik çok az şey biliniyor.