Al Ittihad'ın eski yıldızı Mohammed Noor, Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktör Marino Pušić yönetiminde yaşadığı krize ilişkin açıklamalarıyla büyük tartışma yarattı. Noor, oyuncuların teknik direktörün görevine devam etmesini istemediğini söyledi ve takım içinde yaşananların sonuçlardaki ve performanstaki düşüşün nedenlerinden biri olabileceğini ima etti.

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Noor'un açıklamaları, Al Ahli için son derece hassas bir döneme denk geldi. Takım, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in beşinci haftasında Katar ekibi Al Shamal'a 3-2 yenildi. İki golle öne geçen Al Ahli, ardından üç gol yiyerek maçı taraftarları öfkelendiren bir şekilde kaybetti ve bu mağlubiyet Pušić'in gönderilmesi yönündeki taleplerin önünü açtı.

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"Nadina" programına konuk olan Mohammed Noor, Al Nassr karşısında kazanılan galibiyette asıl payın Al Ahli oyuncularına ait olduğunu söyledi. Noor, oyuncuların o maçta ortaya koyduklarının, teknik ekiple ilgili her türlü hesaptan bağımsız olarak, sahada fark yaratma istek ve becerilerini yansıttığını belirtti.

Al Ittihad'ın eski yıldızı şöyle devam etti: "Savaşan, Al Nassr'ı yenen ve onları ezen Al Ahli oyuncularıydı." Noor ardından Hollandalı teknik direktörle oyuncular arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici bir açıklama yaptı: "Açıkçası, Al Ahli oyuncuları hocayı istemiyor."

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Noor'un sözleri, Al Ahli soyunma odasındaki atmosferin gerçekte nasıl olduğuna dair soru işaretleri doğurdu. Takımdaki düşüşün yalnızca teknik meselelerle mi ilgili olduğu, yoksa bazı oyuncularla Pušić arasında grubun istikrarını etkileyen anlaşmazlıklar mı bulunduğu merak konusu oldu. Özellikle son sonuçların ardından taraftarların teknik direktöre yönelik eleştirileri giderek artıyor.

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Oyuncuların Pušić'in devam etmesini istemediğini söylemesine rağmen Noor, Hollandalı teknik direktörün Al Ahli'yi en iyi koşullarda devralmadığına ve takımı kurup kendi teknik fikirlerine uygun oyuncuları seçme fırsatını tam olarak bulamadığına dikkat çekti.

Noor, Pušić'in kulübe bir karmaşa ortamında geldiğini ve Al Ahli'nin yaptığı transferlerde karar verici olmadığını açıkladı. Bu durum, özellikle kendi vizyonuna göre bir takım kurmasına yardımcı olacak yetkiye ve koşullara sahip olmadığı düşünüldüğünde, onun dönemini değerlendirmeyi daha da zorlaştırıyor.

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Noor, Pušić'in Al Ahli'ye her şeyin "karmakarışık" olduğu bir dönemde geldiğini, transferleri kendisinin seçmediğini ve fırsatını tam olarak alamadığını söyledi. Bu sözlerle, takımdaki düşüşün sorumluluğunu yalnızca ona yüklemenin kulübün yaşadığı krizin tüm boyutlarını yansıtmadığını ima etti.

Al Ahli'nin ihtiyaçlarına da değinen Al Ittihad'ın eski yıldızı, takımın sahada karakter sahibi ve agresif güçlü isimlere sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Noor'a göre rakip kulüpler, Al Ahli karşısına görevin zorluğunun farkında olarak çıkmalı.

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Noor, "İsimlerde agresiflik olmalı, kulüpler senden korkmalı" dedi. Bu sözlerle Al Ahli'nin gücünün yalnızca teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip olmakla sınırlı olmadığını, takımın rakipleri karşısında heybetini kabul ettirebilmesi için net bir rekabetçi karaktere de ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Noor'un açıklamaları, Al Ahli yönetimini birden fazla dosyayla karşı karşıya bırakıyor. Pušić'in geleceği, oyuncularla ilişkisi ve takıma disiplinin ve güçlü karakterin yeniden kazandırılması gerekliliği bunların başında geliyor. Üstelik bu tablo, hem iç arenada hem de kıtasal düzeyde yaşanan son kayıpların ardından baskının giderek arttığı bir döneme denk geliyor.