Mohamed Sissoko: Zidane, Pogba'yı istese de o Juventus'a dönmek istiyor
Juventus'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko, Paul Pogba'nın Zinedine Zidane tarafından istendiğini ancak Pogba'nın eski takımı Juventus'a dönmeyi tercih ettiğini söyledi.
Europa Calcio' ya konuşan Sissoko, "Zidane'ın Pogba'yı Real Madrid'e istediğini biliyorum; ama o Juventus'a dönmek istiyor" dedi.
Fakat bu transferin sadece Pogba'ya değil, Manchester United'a bağlı olduğunu ve Fransız oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesinin olduğunu hatırlatan Sissoko, "Bence Pogba, en üst seviyeye geri dönmek için kendisini önemli hissettirecek bir takım bulmalı" şeklinde konuştu.
Juventus'ta oynadığı günler hakkında da konuşan Sissoko, "Juve'ye ayak bastığım ilk günden itibaren kendimi hemen evimde hissettim. Juve için oynamak benim için bir onurdu. Siyah-beyaz formayla geçirdiğim her an çok özeldi" yorumunu yaptı.