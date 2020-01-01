Mohamed Sissoko: Zidane, Pogba'yı istese de o Juventus'a dönmek istiyor

Adı Real Madrid ile anılan Paul Pogba'nın öncelikli tercihinin ise eski takımına dönmek olduğu iddia edildi.

'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko, Paul Pogba'nın Zinedine Zidane tarafından istendiğini ancak Pogba'nın eski takımı Juventus'a dönmeyi tercih ettiğini söyledi.

Europa Calcio' ya konuşan Sissoko, "Zidane'ın Pogba'yı 'e istediğini biliyorum; ama o Juventus'a dönmek istiyor" dedi.

Fakat bu transferin sadece Pogba'ya değil, 'a bağlı olduğunu ve Fransız oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesinin olduğunu hatırlatan Sissoko, "Bence Pogba, en üst seviyeye geri dönmek için kendisini önemli hissettirecek bir takım bulmalı" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Juventus'ta oynadığı günler hakkında da konuşan Sissoko, "Juve'ye ayak bastığım ilk günden itibaren kendimi hemen evimde hissettim. Juve için oynamak benim için bir onurdu. Siyah-beyaz formayla geçirdiğim her an çok özeldi" yorumunu yaptı.