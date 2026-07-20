Mohamed Senhaji: Deschamps ve Mbappé onu destekliyor… Zidane ise onun için mücadele ediyor… Neler oluyor?

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2026 Dünya Kupası öncesinde ve sırasında Fransız milli takımı ile Fransız Futbol Federasyonu arasında, federasyonun 2004 yılından beri milli takımın güvenlik sorumlusu olan ve 2022 yılında Kylian Mbappé’den bir hediye aldığı için erken emekliye ayrılmaya zorlanan Mohamed Senhaji’yi kadrodan çıkarmaya çalışması nedeniyle ciddi bir gerginlik yaşandığı ortaya çıktı; Oysa milli takımın yeni teknik direktörü olması beklenen Zinedin Zidane, Senhaji'nin görevde kalmasında ısrar ediyor.

Fransız “L’Équipe” gazetesi, Pazartesi günü, Fransız Futbol Federasyonu’nun 29 Mayıs’ta Clairefontaine’de başlayan milli takım kampından birkaç gün önce, 2004 yılından beri Senhaji’nin görev yaptığı milli takım güvenlik şefi pozisyonu için bir iş ilanı yayınladığını ve bunun hem teknik direktör Didier Deschamps’ı hem de oyuncuları öfkelendirdiğini bildirdi.

Eski polis şefi, Kylian Mbappé’nin yaptığı bir bağışın ardından 2022 yılında erken emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı; Mbappé bu bağışı üstleri nezdinde yasadışı olarak değerlendirmişti. Ancak Fransız Futbol Federasyonu, milli takımla ilgili gerginliği yatıştırmak amacıyla Senhaji’yi Dünya Kupası’nın başlamasına kadar görevine devam etmesi için atadı.

Deschamps, Senhaji’nin Fransız milli takımı için ne kadar önemli olduğunu fark etti; oyuncular da onsuz ABD’ye gitmeyi kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Bu durum, teknik direktörün konuyu açıklığa kavuşturmak ve iş teklifinin yarattığı belirsizliği ortadan kaldırmak için federasyona bizzat müdahale etmesine ve antrenman kampı başlamadan önce Senhaji’nin değiştirilmesini engellemesine neden oldu.

Bununla birlikte, Senhaji, iş ilanını öğrenir öğrenmez ve takımın antrenman kampı başlamadan önce bile yerinin değiştirilebileceğini öngörünce kendini son derece zor bir durumda buldu; bu durum, Fransız futbolunun önde gelen yıldızlarıyla olan yakın ilişkilerine rağmen, milli takımdaki geleceği hakkında soru işaretleri uyandırdı.

Mbappé ailesinin, Zinedine Zidane’ın, Fabien Barthez’in ve Fransız futbolundaki diğer birçok önde gelen ismin yakın arkadaşı olan Mohamed Senhaji, milli takımda kilit bir figür olarak görülse de, bağış meselesinde sadece ılımlı bir destek gösteren Fransız Futbol Federasyonu yönetiminin desteğini alamamıştır.

Esas olarak, Fransız Futbol Federasyonu artık Senhaji’yi kadroda tutmak istemiyor; ancak Deschamps’ın halefi olarak en güçlü aday olan ve bu ayın Temmuz sonunda resmi olarak göreve başlaması planlanan Zidane, Senhaji’nin kalmasında ısrar ediyor. Bu durum, yeni teknik direktör ile federasyon yönetimi arasında yeni bir çatışmanın habercisi olarak görülüyor.

Hatırlanacağı üzere Fransa, milli takım ile federasyon arasında birçok gerginliğin yaşandığı turnuvanın sonunda, geçen Cumartesi günü üçüncülük maçında İngiltere’ye 4-6 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndaki macerasını dördüncü sırada tamamladı. Bunların en sonuncusu, Zidane’ın yeni döneminin başlamasıyla birlikte yankıları devam edebilecek olan “Senhaji meselesi” idi.