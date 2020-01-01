Premier Lig

Mohamed Salah'ın ikinci testi de pozitif çıktı

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Mohamed Salah Liverpool 2020-21
Getty
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu. 

Geçen hafta virüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek. 

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    Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

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