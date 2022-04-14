Mohamed Salah, geride kalan yılı değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek için her sezonun ardından deniz kenarında tek başına vakit geçirdiğini açıkladı.

2017/18 sezonunda Liverpool'a transfer olan Mısırlı oyuncu, aradan geçen sürede Premier Lig'de iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Salah bu yıl da ödülün en büyük favorisi.

Bu sezon ligde 29 maçta 20 gol atan Salah, gol krallığı yarışında 17 golü bulunan Heung-Min Son'un önünde ilk sırada yer alıyor.

Ne söyledi?

ESPN'e konuşan 29 yaşındaki yıldız sahadaki başarısını neye borçlu olduğunu anlattı.

"Kendime karşı dürüstüm. Sezon bitiminde oturup neleri geliştirebileceğimi düşünüyorum ve bu hedeflerin peşinden gidiyorum."

"Tatilde tek başımayım. Deniz ve ben. Hedeflerimi kağıda yazıyorum. Kendime karşı ne kadar dürüst davranırsam, o kadar iyi. Bol bol not alıyorum."

"Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i tekrar kazanmak hakkında bir şeyler yazdım. Bu sezon içinde beni motive ediyor."

"İyi bir sezon geçiriyorum, ama bireysel ödülleri de ancak takımla birlikte kazanabilirsiniz."

"Buradaki ilk sezonumda 44 gol attım. Eğer takım kupalar kaldırırsa, siz de bireysel ödülleri kazanırsınız. Umarım bu sezon büyük kupaları kazanırız. Böylece bireysel ödüller de kendiliğinden gelir."

"Odaklanmak kolay değil, ama ben konsantrasyonumu nasıl koruyacağımı biliyorum."

"Dikkat dağıtan çok fazla faktör var, insanlar her şey hakkında konuşuyor. Ben Afrika Uluslar Kupası'ndayken takım iyi gidiyordu, ama sürekli 'Orada ne kadar kalacaksın? Ne zaman dönüyorsun?' diye soruyorlardı."

Pişmanlık duymuyor

Salah bu yıl milli takımda iki büyük hayal kırıklığı yaşadı. Afrika Uluslar Kupası finalinde ve Dünya Kupası elemeleri playoff turunda Senegal ile karşılaşan Mısır, iki maçı da penaltılarla kaybetmişti.

"Afrika Uluslar Kupası'nda kazanmak için her şeyi yaptık. Finale çıktık ve penaltılarla kaybettik. Finale gitmek için çok savaştık. İnsanlar bizimle gurur duyuyor. Elemelerde de penaltılarla kaybettik."

"Şimdi kulübüme döndüm ve Liverpool'la kupalar kazanmaya odaklanmam gerekiyor."

"Zihinsel olarak konsantre kalmalıyım. Ne istediğimi ve nasıl bir profesyonel olduğumu biliyorum. En önemli şey takımın başarısı."

"Yönetim mutlu, taraftarlar mutlu. Herkes mutlu, ben de mutluyum."