"Mohamed Salah, yeni kulübüyle kesin bir anlaşmaya yaklaşıyor"

Mohamed Salah, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek gibi görünüyor. Bu haberi, genellikle güvenilir bir kaynak olan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu verdi. 34 yaşındaki forvet, Türk kulübüyle mali şartlar konusunda anlaşmaya vardı.

Sabuncuoğlu’na göre, Salah başlangıçta yıllık 15 milyon avro maaş almayı umuyordu. Ancak sonunda, Beşiktaş’ta forma giyebilme umuduyla maaş taleplerini düşürdü.

Şu anda her iki taraf arasında mali konularda bir anlaşma sağlandı. Henüz kesin bir anlaşma yok: sözleşme süresi ile portre ve kişilik hakları konusunda tarafların henüz uzlaşması gerekiyor.

Orkun Kökçü’nün de kadrosunda yer aldığı Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig’i dördüncü sırada tamamladı. Böylece Avrupa Ligi’nin ikinci ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.

Salah, kulüpte tam dokuz yıl forma giydi ve büyük başarılara imza attı. Bunların arasında iki kez lig şampiyonluğu ve 2019’da Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.

Mısırlı oyuncu, geçtiğimiz sezon Liverpool’da hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve bu süreçte, artık görevden alınmış olan teknik direktör Arne Slot ile defalarca kamuoyu önünde çatıştı. Mart ayı sonunda yıldız oyuncu, kulüpten ayrılacağını açıkladı ve bu nedenle şu anda serbest oyuncu statüsünde.

Geçen hafta The Athletic, Sporting Kansas City’nin Salah’a ciddi ilgi gösterdiğini bildirmişti. Ancak yayın organı, Salah’ın Major League Soccer’a transfer olma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirmişti.