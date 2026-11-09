Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sıradan bir futbol anlaşması olmanın ötesine geçti ve kasım ayında Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının gündemine oturan siyasi ve diplomatik bir olaya dönüştü.

Meclis salonunda, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katılımıyla, en çok tekrarlanan isim Mısırlı yıldız oldu ve futbol sayesinde Mısır ile Trabzon arasında doğan yeni bir "dostluktan" söz edildi.

Salah ilişkileri güçlendiriyor

Türk "61saat" sitesine göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı kasım ayında Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi meclis üyesi Mustafa Küçükİbrahimoğlu, toplantıdaki konuşmasında, Trabzon'un uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Mısır'da düzenlenen programı değerlendirdi.

İbrahimoğlu, Muhammed Salah'ın transferinin Trabzon ile Mısır arasında önemli bir dostluk ilişkisinin temellerini attığına dikkat çekti ve bu adım için Trabzonspor kulübüne teşekkür etti.

Mısır'daki programın düzenlenmesinde yer aldığını belirten Küçükİbrahimoğlu, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmasında şunları söyledi: "Mısır ziyaretine ben de katıldım, öncelikle Salah transferini gerçekleştirerek Mısır ile Trabzon arasındaki dostluk bağlarını pekiştirdiği için Trabzonspor'a teşekkür etmek istiyorum, umarım ziyaretimiz verimli geçmiştir."

Trabzonspor'a teşekkür

Küçükİbrahimoğlu, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin Mısır ile Trabzon'un yakınlaşmasına katkı sağladığını vurgulayarak, bu süreçte bordo-mavili kulübün rolüne dikkat çekti.

Böylece Salah artık yalnızca Trabzonspor'un bir oyuncusu olmaktan çıktı; iki ülke arasında bir dostluk köprüsü, Karadeniz kıyıları ile Nil kıyılarını birbirine bağlayan gayriresmi bir elçi hâline geldi. Bir transfer anlaşmasıyla başlayan bu hikâye, sağlam bir dostluk ilişkisine dönüştü.