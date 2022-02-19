Mohamed Salah'tan Fantasy Premier Lig rekoru: Cristiano Ronaldo'ya 3.2 milyon fark attı

Fantasy Premier Ligi, futbol tutkunlarının sanal ortamdaki favori oyunlarından biri. Mohamed Salah da hiç şüphesiz 'Fantasy Premier Ligi' oyuncularının vazgeçemediği isimler arasında.

Liverpool'un alt sıra takımlarından Norwich'i ağırladığı maç, haftalık kadrosunu oluşturan oyuncuların gollü bir maç beklentisiyle Salah'a yönelmesine yol açtı.

Bir milyondan fazla sanal menajer tarafından 'Triple Captain' yapılan Mohamed Salah, 'Fantasy Premier Lig'de' yeni bir rekora imza atmış oldu.

Liverpool, Norwich'i 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürürken, takımının ikinci golünü kaydeden Salah kendisine güvenenleri yanıltmadı.

Ronaldo'yu neredeyse altıya katladı

Premier Lig'de 24 maçta 18 gol, dokuz asistle sezonun en formda ismi olan Salah'ın oyunda bu kadar çok tercih edilmesi sürpriz değil.

Salah, 'Triple Captain' sayısında bir milyon barajını geçerek tarihte yedi hanelere çıkan ilk isim oldu.

Toplamda 4 milyon 57 bin 68 kullanıcı tarafından takım kaptanı yapılan Salah, ikinci sıradaki Cristiano Ronaldo'ya (799 bin 638) tam 3.2 milyon fark attı.

'Triple Captain' nedir?

Fantasy Premier Lig oyununda sanal menajerlerin sezon boyunca birer kez kullanabilecekleri joker benzeri haklar bulunuyor.

Bunlardan biri de 'Triple Captain'. Bu jokeri kullanarak kaptan yaptığınız oyuncu, o hafta normalde kazandıracağı puanın üç katını hanenize yazdırıyor.

😍 Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 150. golünü attı. pic.twitter.com/9MJ8JQOWyZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) February 19, 2022

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