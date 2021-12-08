Mohamed Salah'tan aşı yorumu: Sokaktaki insandan farkım kalmaz

Liverpool'un usta ayağı Mohamed Salah, geçen yıl covid'e yakalandığında takımın bu olaya nasıl reaksiyon verdiğini anlattı.

Kasım 2020'de, milli takım formasını giymek için Mısır'a giden Salah'ın covid testi pozitif çıkmıştı. Salah bu nedenle Premier Lig'deki bir maçı kaçırmıştı.

Ardından Salah'ın Mısır'dayken kardeşinin düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıkmış ve yıldız oyuncunun sosyal mesafe kurallarına uymadığı anlaşılmıştı.

O dönemde İngiltere hükümetinin uyguladığı pandemi kuralları, covid testi pozitif çıkan herkesin 10 gün boyunca karantinaya girmesini zorunlu kılıyordu.

Salah'ın testi pozitif çıktıktan sonra basın toplantısında bu konuya değinen Jürgen Klopp, bu konuyu aralarında halledeceklerini belirtmişti.

Salah sessizliğini bozdu

Mısır'da yayın yapan MBC Masr TV'ye konuşan Salah, covid'e yakalandığı dönemde takım arkadaşlarından nasıl bir tepki aldığını anlattı.

"Fazla problem olmadı, ama virüsü düğünde kapmamla ilgili birkaç yorum yaptılar."

"Ama katıldığım düğün kardeşimindi, bunu da göz önüne aldılar. Sonuçta kardeşim her gün evlenmiyor. Umarım her gün evlenmez."

"Soyunma odasında konuşulanlardan daha fazla bahsetmek istemiyorum, ama bir felaket yaşanmadı."

Aradan geçen sürede covid aşısı yaptırdığını ifade eden Salah, aşı yaptırmanın neden doğru karar olduğunu açıkladı.

"Doktorlar bu konu üzerinde yıllarca çalışıyorlar. Aşının yanlış olduğunu söylersem, 'orada şut çekeceğine pas versene' diyen sokaktaki insandan farkım kalmaz."

"Doktorlar ve Dünya Sağlık Örgütü aşı olmamız gerektiğini söylüyor, onların tavsiyesini uymalıyız, benim bakış açım bu."

Liverpool'da aşısız oyuncu yok

Jürgen Klopp, Liverpool kadrosundaki tüm oyuncuların covid aşısı yaptırdığını açıklamıştı. Alman çalıştırıcı ayrıca, kimseyi aşı olması için ikna etmek zorunda kalmadığını, takımdaki herkesin bu kararı kendiliğinden verdiğini belirtmişti.

Daha fazla okuma