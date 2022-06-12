Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'ni hak eden takımın Liverpool olduğunu düşünüyor: "Biz Real Madrid'den daha fazla pozisyona girdik"

Salah ayrıca futbola yaklaşımını açıkladı ve meditasyonun odaklanmasına yardımcı olacak önemli bir araç olduğunu belirtti.

Liverpool forveti Mohamed Salah, dört kulvarda 31 gol atması ve Liverpool'un FA ve Carabao Kupalarını kazanmasına yardımcı olmasıyla bir başka iyi sezon daha geçirdi.

Kırmızılar ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni ikinci, Premier Lig'i Manchester City'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

Ancak Salah, France Football'a verdiği bir röportajda, Liverpool'un Paris'teki finalde daha fazlasını hak ettiğini ve Jurgen Klopp'un takımının Avrupa şampiyonu olmayı hak ettiğini söyledi.

France Football'a verdiği demeçte, "Kazanmayı hak ettik, daha fazla şansımız vardı. İki veya üç açık pozisyonum vardı ama Thibaut Courtois inanılmaz kurtarışlar yaptı. Bu onun işi, Real Madrid onu bunun için transfer etti. Onun gecesiydi."

Futbola yaklaşımı

Salah ayrıca futbola yaklaşımını açıkladı ve meditasyonun odaklanmasına yardımcı olacak önemli bir araç olduğunu belirtti.

Evini bir sağlık merkezine dönüştüren Salah, "Her gün 10 ya da 20 dakika evde, tek başıma meditasyon yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Evimin hastaneye benzediğini söylemekten hoşlandığım doğru. Eşim bundan hoşlanmıyor.

"Evimizin iki odası farklı fitness aletlerine ayrılmış. Evde kriyoterapi de yapabiliyorum, hiperbarik oda var. Sürekli fiziksel durumumu iyileştirmeye çalışıyorum.

"Eşim, makinelerimle ondan daha fazla zaman geçirdiğimi söylüyor.

"Antrenman 15.00'a ayarlanmışsa, iki veya üç saat önce gelirim ve bir buçuk saat sonra çıkarım."

Ballon d'Or

Son olarak Mısırlı, Ballon d'Or'u kazanma ve George Weah'tan bu yana bunu başaran ilk Afrikalı olma arzusuna da değindi.

Salah, "Tek Afrikalı olan George Weah'a katılmak için kazanmak istiyorum." dedi. "2021'deki (yedinci) sıralamamda şok olduğum doğru.

"Finalde iyi bir oyun oynamış olsam bile bu yıl için Real Madrid'e yenilmek bir dezavantaj.

"Ama aylardır başardığım her şeyi iptal etmiyor. Oylamayı bekleyelim. Ve 2022'de Ballon d'Or almazsam, bir sonrakinde almak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

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