Mohamed Salah, Mısır'ı eleme maçlarında yalnız bırakacak
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Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.
Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü Kenya ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.
Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Mısır, 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya, Komorlar ve Togo ile G Grubu'nda bulunuyor.