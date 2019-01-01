Mohamed Salah, Mısır'ı eleme maçlarında yalnız bırakacak

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda forma giyemeyecek.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.

Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Mısır'ın, 14 Kasım Perşembe günü ve 18 Kasım Pazartesi günü Komorlar ile yapacağı grup maçlarında forma giyemeyecek.

Haberin devamı aşağıda

Salah, Premier Lig'de 'un sahasında 'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Mısır, 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya, Komorlar ve Togo ile G Grubu'nda bulunuyor.