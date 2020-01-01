Mohamed Salah: Mısır'da kızların futbol oynayabilmesinden dolayı mutluyum

Liverpool'un yıldız oyuncusu ülkesi Mısır'da kızların da futbol oynamaya başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2017-18 sezonunun öncesinde 'a transfer olan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi oyuncuları arasında kendine yer bulan Mohamed Salah, bir telekomünikasyon firmasının düzenlediği etkinliğe katılarak merak edilen sorulara cevap verdi.

Karantina döneminde günde 3-4 saat çalışma yaptığını söyleyen Salah'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Çocukken hayal bile edemiyordum"

Çocukluk dönemimde böyle bir başarıya ulaşacağımı hayal bile etmiyordum. Şimdi ise önüme her zaman bir hedef koyuyorum ve o hedefe ulaştığımda, kendime daha büyük bir hedef daha belirliyorum.

"Zorlu maçlar öncesi hala endişeleniyorum"

Oynayacağımız zorlu bir maç öncesinde hala kendimi endişeli hissediyorum ama bu endişe maça konsantre olmama engel değil. Zaman geçtikçe ve tecrübe edindikçe bu endişenin üstünden gelebiliyorum. Kariyerimdeki en zorlu maç ise ile Kongo karşısına çıktığımız maçtı. Çünkü Dünya Kupası'na katılmak için o maçı kazanamamız gerekiyordu.

"Mısır'da kızların futbol oynayabilmesinden dolayı mutluyum"

Şampiyonlar Ligi'ne elimi yüzüme koyarak yaptığım gol sevincini kızım Makka için yaptım. Böyle sevinmemi bana o söylemişti. Ülkemde kızların futbolun oynaması çok zor ama bir hayaliniz varsa onu gerçekleştirmek için çok çalışmak zorundasınız. Günümüzde Mısır'daki kızların futbol oynamasından dolayı çok mutluyum