Mohamed Salah, Mısır’ı tarihi bir Dünya Kupası galibiyetine ve G Grubu’nda liderliğe taşıdı

Mısır, Pazartesi günü Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Firavunlar, Yeni Zelanda karşısında geriye düştü, ancak etkileyici bir geri dönüş yaparak sonunda hak ettiği 1-3’lük galibiyeti elde etti. Yıldız oyuncu Mohamed Salah, attığı 1-2 gol ve son golün asistiyle Mısır için paha biçilmez bir katkı sağladı. Mısır, G Grubu'nda 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu ve eleme turlarına yükselmeyi neredeyse garantiledi. Belçika ve İran 2'şer puana sahipken, Yeni Zelanda'nın ise 1 puanı bulunuyor.

Açık ve eğlenceli geçen maçın ilk dakikalarında her iki takım da kendini gösterdi. Salah, güzel bir driplingin ardından kaleye şut atmayı kıl payı kaçırırken, karşı tarafta Sarpeet Singh’in denemesi Oufa Shobeir’in kalesinin yanından dışarı çıktı.

Yeni Zelanda, maçın 15. dakikasında Elijah Just'un derin pasın ardından direkt vuruşuyla yeniden tehlikeli oldu. Shobeir kısa köşeden kurtardı, ancak ardından gelen köşe vuruşunda gol geldi. Tim Payne ortaladı ve Finn Surman güçlü bir kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getirdi.

Mısır daha sonra maça biraz daha iyi girdi ve Yeni Zelandalı kaleci Max Crocombe’un on altı metre alanı çevresinde düzenli olarak varlık gösterdi. Salah ve Omar Marmoush’un yarattığı birkaç tehlikeli anlara rağmen, Polinezyalıların mükemmel savunma organizasyonu ayakta kaldı.

Mısır, ikinci yarı başlar başlamaz da atağa geçti ve 16'lık alan içinde topu alan ve Crocombe'a doğru serbest bir yol bulmuş gibi görünen Salah ile tehlikeli bir pozisyon yarattı. Michael Boxall'ın hafif bir dokunuşu, Salah'ın pozisyonunu bozdu ve şut çekmesini engelledi.

Oyunun gidişatında bundan sonra pek bir değişiklik olmadı, ancak Yeni Zelanda, Callum McCowatt’ın güzel bir geriye doğru kafa vuruşuyla skoru 0-2 yapma fırsatı yakaladı. Shobeir güzel bir kurtarış yaptı ve hemen ardından takımının 1-1’e gelmesine ramak kaldığını gördü, ancak Surman kritik bir blokla bunu engelledi.

Surman, bir saat sonra birkaç desimetre yetersiz kaldı ve Mısır’ın skoru eşitlemesini engelleyemedi. Mohamed Hany’nin sağ kanattan yaptığı güzel orta, Ziko’nun kafasına mükemmel bir şekilde indi ve Ziko, Crocombe’un kollarından geçerek sert bir kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi.

Mısır baskısını sürdürdü ve Salah sayesinde öne geçti. Liverpool efsanesi, Ziko ile bir paslaşmaya girdi ve topu uzak köşeye güzelce gönderdi. Salah, on beş dakika sonra bir asist daha yaptı. Düşerken yaptığı ortayı Trezeguet güzel bir kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-3.



