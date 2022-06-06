Gine karşısında sakatlanmasına rağmen 90 dakika sahada kalan Salah'ın Liverpool'un maç öncesindeki röntgen talebini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Mısır Teknik Direktörü Ehab Galal, Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın 2023 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Gine karşılaşmasında sakatlandığını açıkladı. Mısır'ın Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı mücadelede sakatlanan Salah, buna rağmen 90 dakika oynadı.

Ne söylendi?

"Salah bir sakatlık geçirdi ama şimdi durumu iyi. Liverpool maçtan önce röntgen çekmesini istemişti ama bunu reddetti. Liverpool'un istediği röntgeni şimdi çekecek. Takım son dönemde iyi futbol oynuyor ve bu yüzden kadro yapılanmasını büyük oranda koruyacağım. Ben her şeyden önce bir futbol taraftarıyım ve insanlara göze hoş gelen futbol izletmek istiyorum"

Mohamed Elneny ve Trezeguet'in sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldığı Mısır'da Salah'ın da Etiyopya ile oynanacak grup maçında forma giymeyeceği açıklandı. Eleme grubunda Malavi, Etiyopya ve Gine ile birlikte D Grubu'nda yer alan Mısır, ilk maçlar sonunda üç puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mısır 2021'de düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nı finalde Senegal'e kaybetmişti.

2022 Dünya Kupası için de play off finalini Senegal ile oynayan Mısır, rakibine yine penaltı atışları sonrasında boyun eğmiş ve Katar'da düzenlenecek organizasyona katılma şansını değerlendirmemişti.

Mısır futbol tarihinin en önemli oyuncusu olarak kabul edilen Salah, bu iki finalin yanı sıra Şampiyonlar Ligi finalini de Real Madrid'e kaybetmişti.

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