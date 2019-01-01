Mohamed Salah: Kadınlara karşı davranış şeklimizi değiştirmeliyiz

Time dergisine kapak olan Mohamed Salah, cinsiyet eşitliği ve kişisel hayatı hakkında konuştu.

'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, Amerika'nın en ünlü dergilerinden Time'a kapak oldu. En etkili 100 isim arasına giren Salah, cinsiyet eşitliği hakkında düşüncelerin dile getirdi.

"Kültürümüzde, kadınlara karşı olan davranış şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kadınları, her zamankinden daha fazla destekliyorum. Şu anda aldıkları destekten fazlasını hak ediyorlar."

Orta Doğu'da insanların kendisine evlatları gibi davrandıklarını dile getiren Salah, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanların sizlerden beklentileri çok yüksek. Sokakta çocuklar, adınızın yazdığı formaları giyiyorlar ve sizin gibi olmak istediklerini söylüyorlar... Bu çok farklı bir duygu."

"Ben, normal bir hayat yaşıyorum. Çoğu zaman evde vakit geçiriyorum, dışarı çıkmayı sevmiyorum."

Amerika'da talk-show programı sunan John Oliver, aynı zamanda çok büyük bir Liverpool taraftarı. Dergide Salah'ın karakterinin, futbolculuğundan daha iyi olduğunu belirten Oliver, şu ifadeleri kullandı:

"Mo Salah, dünyanın en iyi futbolcularından biri. Salah gibi başarı ve sosyal statünün hiç değiştirmediği profesyonel bir sporcu bulmak çok zor. Ona karşı olan hayranlığı ve çevre baskıyı nasıl kaldırabiliyor inanamıyorum. Mo, Mısırlılar, Liverpoollular ve Müslümanlar için bir ikon haline geldi ancak buna rağmen, hala alçakgönüllülüğünü koruyabiliyor."