Mohamed Salah: Klopp'a ilk olarak Mane'yi sordum

Liverpool'un yıldızlarından Mohamed Salah, şampiyonlukla noktalanan sezonu ve Mane ile arasındaki gerilimi değerlendirdi.

İngiltere Premier Lig'de 2019-20 sezonunda şampiyonluğu garantileyen , 30 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşmayı başardı.

Klopp döneminde Avrupa'nın en iyi takımları arasında kendine yer bulan İngiliz ekipte bu başarının mimarlarından Mohamed Salah, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Mısırlı yıldızın açıklamalarından öne çıkan başıklar:

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" dönemimde bile Liverpool'da oynamak istemiştim"

Yaşadığımız mutluluğu kelimelerle tarif edemiyorum. 30 yıl sonra kazanılan şampiyonluktan dolayı buradaki herkes mutlu. Chelsea'de oynadığım dönemlerde Anfield'a çıktığım zaman atmosferi gördüm ve bir gün mutlaka burada oynamalıyım dedim. Premier Lig'e Liverpool formasıyla geri döndüğümde taraftarların ne kadar tutkulu ve takıma bağlı olduğunu bir kez daha anladım. Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i kazanıp, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldum. Umarım daha uzun bir süre kulüpte kalırım.

"Klopp'a ilk olarak Mane'yi sordum"

Liverpool'a geldikten sonra Klopp ile yaptığım görüşmede bana planlarından bahsetti. Ben de onun anlattıklarından dolayı fazlasıyla heyecanlanmıştım. Ona yönelttiğim ilk soru 'Peki, Sadio'ya ne olacak?' olmuştu. Çünkü ikimiz de aynı pozisyonda oynuyorduk. Bana, Mane'nin sol kanatta oynayacağını söyledi. Sadio ile aramızda olan şeye 'kavga' demek yanlış olur. Maç içerisinde yaşanan bir durumdu sadece. Bunun üstesinden geldik ve birbimize asist yapmaya devam ettik.

"Sezonun en iyisi Henderson"

Sezonun en iyi oyuncusu olarak tek bir kişiyi gösteremem. Çok fazla iyi oyuncuya sahibiz. Alisson, Arnold, Henderson, Virgil, Salah, Mane... Hepimiz bu sorunun cevabı olabiliriz. Eğer yine de bir kişi seçmemi isterseniz Henderson'ı tercih ederim. Çünkü o bizim kaptanımız. 8-9 yıldır bu kulübün bir parçası ve bu dönemde birçok kez ağır eleştirilere maruz kaldı ama hep üstesinden geldi. Harika bir insan ve her zaman etrafındakilere yardım ediyor.