Mohamed Salah kararını verdi mi? Onu büyük bir sürprize yaklaştıran yeni bir gelişme

Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın geleceğini çevreleyen belirsizlik, menajeri Rami Abbas’ın “Instagram”daki kişisel hesabından paylaştığı ve kendisinin Türkiye’nin İstanbul kentinde çekilmiş olduğu yeni bir fotoğrafla spekülasyonları alevlendirmesinin ardından arttı. Bu hamle, Mısır Milli Takımı kaptanının bir sonraki durağı konusunda pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açtı.

Rami Abbas, ziyaretin nedenini veya başka ayrıntıları açıklamadan İstanbul'dan bir fotoğraf paylaştı. Ancak Türkiye'de görülmesi, İngiliz kulübü Liverpool'daki kariyerinin sona ermesinin ardından henüz yeni kulübünü açıklamayan Muhammed Salah'ın geleceği hakkındaki tartışmaların devam ettiği hassas bir dönemde gerçekleşti.

Salah’ın menajerinin İstanbul’da görülmesi, Galatasaray’ın Mısır milli takım kaptanıyla önümüzdeki sezon takım kadrosuna katılması için bir anlaşmaya varmak üzere olduğunu doğrulayan Türk basın haberleriyle aynı zamana denk geldi. Bu transfer, yaz transfer piyasasının en önemli transferlerinden biri olacak.

Mohamed Salah, “Kırmızılar”la geçirdiği başarılar ve şampiyonluklarla dolu dokuz yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool’daki kariyerine son vermiş ve birçok büyük kulübün ilgisi altında profesyonel kariyerinde yeni bir aşamaya başlamıştı.

Müzakerelerin devam etmesi ve yeni sezonda hangi kulübün formasını giyeceğine dair spekülasyonların artmasıyla birlikte, Salah’ın önümüzdeki birkaç gün içinde yeni takımını kesinleştirmesi bekleniyor.

Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasından bu yana Muhammed Salah, Suudi Arabistan Ligi, ABD Ligi ve İtalya Ligi'ndeki kulüplerden çok sayıda teklif aldı; ayrıca son günlerde Türkiye'den gelen ilgi de giderek arttı.

Uluslararası alanda ise Muhammed Salah, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından kısa süre önce Mısır'a döndü. "Firavunlar", Arjantin milli takımına yenilerek turnuvadan son 16 turunda elenmişti.