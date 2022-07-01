Mısırlı yıldız üç yıllık yeni bir sözleşmeye imzasını attı.

Mohamed Salah, Liverpool ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak kulüpten ayrılabileceği yönündeki spekülasyonları sona erdirdi.

Salah'ın sözleşmesi önümüzdeki sezondan sonra bitecekti. Kulüp ve oyuncu, geçen yıldan bu yana yeni kontrat için görüşmeler yapıyordu.

Bu görüşmeler, nihayetinde başarıyla sonuçlandı.

Salah'ın yeni sözleşmesinin detayları neler?

Liverpool'un resmî duyurusunda Salah'ın yeni anlaşması "uzun vadeli bir sözleşme" olarak tanımlandı, ancak GOAL bunun üç yıllık bir anlaşma olduğunu anlıyor ve bu da onu belli bir mesafeden kulüpte en çok kazanan oyuncu haline getirecek.

Kesin rakamlar net değil ve bu aşamada her iki tarafın detayları açıklanması kesin değil. Ancak Salah'ın maaşının şu anda Premier Lig'in en yüksek kazananları arasında yer aldığı anlaşılıyor.

Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa, Liverpool'un ortak sahibi Mike Gordon ve yeni spor direktörü Julian Ward'ın bir uzlaşmaya varmasıyla birlikte, uzun süren ve zaman zaman gerginleşen bir müzakere süreci sona erdi.

Salah, yeni Liverpool sözleşmesi hakkında ne dedi?

Kırmızılar'ın resmî internet sitesine konuşan Salah, şu yorumu yaptı:

"Kendimi harika hissediyorum ve kulüpte kupalar kazanacağım için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün.

"Sanırım sözleşme yenilemek biraz zaman alıyor, ancak şimdi her şey yapıldı, bu yüzden sadece sıradakine odaklanmamız gerekiyor.

“Son beş veya altı yılda takımın her zaman yukarı gittiğini gördüğümüzü düşünüyorum. Geçen sezon dört kupaya yakındık ama ne yazık ki sezonun son haftasında iki kupa kaybettik.

"Bence her şey için savaşmak için iyi bir konumdayız. Yeni transferlerimiz de var. Sadece çok çalışmaya, iyi bir vizyona sahip olmaya, pozitif olmaya ve her şeye yeniden başlamaya ihtiyacımız var.

"Taraftarlara mesajım şu; takımdaki oyuncular, tüm kupaları kazanmaya çalışmak için gelecek sezon elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor.

"Her zamanki gibi arkamızda kalıp bize büyük bir güç veriyorsunuz ve eminim birlikte tekrar kupalar kazanacağız."

'Liverpool ve Julian Ward için büyük bir zafer'

GOAL'ün Liverpool FC Muhabiri Neil Jones'un görüşü

Bu, her Liverpool taraftarının beklediği ve kulübü ayağa kaldırabilecek türden bir haber.

Kırmızılar'ın en iyi oyuncusu kalıyor ve şimdi geleceğiyle ilgili spekülasyonlar durabilir.

Salah, Şampiyonlar Ligi finalinden önce, Anfield'da en az bir yıl daha kalacağını açıkça belirtmişti, ancak temmuz ayı geldiğinde, artık orada olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı.

Bir oyuncu, sözleşmesinin son 12 ayına ulaştığında muhtemelen kulüple kontrat yenilemeyeceği ön görülür. Özellikle kulüp ile Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa arasındaki soğuk ilişki göz önüne alındığında, bunun gerçelşememe olasılığı az değildi.

Ancak burada olduğu gibi, tüm taraflar tatmin edilebilir.

Liverpool, Merseyside'da beş sezonda 156 gol atan yıldız oyuncusunu elinde tutuyor.

Salah, muhteşem formu ve başarıları için yüklü bir maaş alıyor ve sosyal medyadaki tepkilere bakılırsa, Liverpool taraftarları tarafından ne kadar sevildiğini ve saygı duyulduğunu zamanında hatırlatıyor.

Abbas da Liverpool tarihindeki en büyük sözleşme uzatma görüşmesini yürüterek saygınlığını artırdı.

Ve Julian Ward şimdi bir kez daha alkış alıyor. Liverpool'un yeni sportif direktörü hem Klopp hem de Salah'ın sözleşmesini yeniledi. Darwin Nunez'in kulüp rekoru transferinin yanı sıra Luis Diaz transferini de büyük parayla başarı ile sonuçlandırdı.

Ve bugün resmî olarak görevine başladı.

Daha fazlası için