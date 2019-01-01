Mohamed Salah: İnsanların beklentilerini umursamıyorum

Premier Lig ekibi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, haftasonu karşılaşacakları Manchester City maçı hakkında görüşlerini dile getirdi.

'lu yıldız Mohamed Salah, insanların beklentilerini umursamadığını ve sadece futboluna odaklandığını ifade etti.

Mısırlı futbolcu, şimdiye kadar Liverpool formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 79 gollük bir performans gösterdi. Salah, 2017-2018 sezonunda Premier Lig'de Yılın Futbolcusu seçilirken aynı zamanda iki kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

27 yaşındaki oyuncu, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Açıkçası insanların benden beklentilerini umursamıyorum" dedi ve ekledi:

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"Gol attığım ve takımım kazandığı sürece gerisi önemli değil. İnsanların beklentilerini önemsemiyorum çünkü bu daha fazla baskı altına girmemize neden oluyor ve performansımızı düşürüyor. Yapmak istediklerimi yapıyorum ve mutluyum. Gerisi önemli değil."

Premier Lig'de 10 Kasım Pazar günü 'i ağırlayacak olan Liverpool, rakibinin altı puan önünde zirvede yer alıyor. Salah bu mücadele hakkında görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Kazansak bile çok uzun bir yolumuz olduğunun farkındayız. Kasım ayındayız ve henüz şampiyonluk için konuşmak erken."